Olaf Scholz: 'Sankcije se neće ukinuti dok Moskva ne potpiše mirovni sporazum s Kijevom'

Sankcije Rusiji nametnute kao odgovor na njezinu invaziju na Ukrajinu neće se ukinuti dok Moskva ne postigne mirovni sporazum s Kijevom, rekao je u ponedjeljak njemački kancelar Olaf Scholz i dodao da mirovne uvjete treba odrediti Ukrajina.

Scholz je u intervjuu emitiranom na javnoj televiziji ZDF rekao da se ruski predsjednik Vladimir Putin precijenio ako je očekivao da će uspjeti osvojiti teritorij Ukrajine, proglasiti prekid sukoba i gledati kako zapadne zemlje ukidaju sankcije.

"Nije promislio o svojoj cijeloj operaciji u Ukrajini", rekao je Scholz. "Nije mislio da će se Ukrajina tako oduprijeti. Nije mislio da ćemo ih podržati da izdrže tako dugo...Nećemo povući sankcije osim ako on ne postigne sporazum s Ukrajinom, a on to neće postići diktiranim mirom."

Njemački kancelar je rekao da Njemačka neće prihvatiti rusku aneksiju Krima. "To je bilo kršenje međunarodnog prava...to ostaje istina", rekao je.

Scholz je dodao da ne planira posjetiti Kijev nakon što je predsjednik Frank-Walter Steinmeier odustao od putovanja nakon negodovanja Ukrajine.

Scholz je odbacio kritike da je isprva previše oklijevao poslati Ukrajini teško oružje.

Njemačka je prošlog tjedna objavila da će Ukrajini isporučiti protuzračne tenkove 'Gepard'.

"Nema smisla činiti nešto samo zato što netko viče ili ne činiti nešto zato što netko viče", rekao je Scholz te dodao da je zaštita zemlje i očuvanje mira njegova kancelarska dužnost.

Scholz je suočen s pritiskom i u zemlji i u inozemstvu da Ukrajinu opskrbi teškim naoružanjem poput tenkova i haubica, ali i da podupre trenutni embargo Europske unije na uvoz ruske energije kako bi se Putinu oduzela čvrsta valuta koja mu pomaže financirati rat.

