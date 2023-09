'Olakšavamo ljudima posljednje trenutke, radimo i volonterski, a i sami trebamo potporu'

Meni je strahovito puno slika i ljudi u glavi, najupečatljivija mi je situacija u kojoj je poznata redateljica odlazila na drugi svijet, bila je dugo bolesna, nismo ni znali za nju. O njoj je brinuo suprug, imala je i malodobno dijete. Došli smo do nje tek njenih zadnjih mjesec dana. Bila je ljuta, bijesna na cijeli sustav jer je bila u jakoj boli, izmrcvarena, strahovito mršava. Trebalo mi je vremena da joj uopće pristupim. Prvo me nije htjela ni pogledati, doživjela me tek kad sam sjela na pod kraj nje. Pitala sam je hoće mi dopustiti da joj pomognem. Isprva mi je nevoljko dopustila. Onda smo joj olakšali agoniju, prestale su joj mučnine, bolovi. Stekli smo njeno povjerenje, povezali smo se s cijelom obitelji, olakšali smo joj tegobe i jasno nam je to pokazala. Zadnji dan kad sam došla do nje, zamolila je ostale da odu iz sobe, uhvatila me za ruku, rekla Katija hvala ti, odlazim mirna. Možete zamisliti koliko mi je to značilo. Rekla je: obećavam da se vidimo, bila sam svjesna da misli na neku drugu dimenziju, tu noć je preminula. I sad mi drhti glas kad pričam, no znam da je otišla mirno, iako mogli smo puno više da smo došli prije - započela nam je priču dr. Katija Ćulav, specijalistica anesteziologije, koja je u palijativnom timu Doma zdravlja Zagreb - zapad zajedno s medicinskom sestrom Jasminkom Korade.