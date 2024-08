Oleg Butković: Ostvaren solidan gospodarski rast, radimo sve da ne poskupe jako struje i plin...

"Drugi smo po rastu BDP-a u EU, iza Malte, a rast je i dalje veći nego je to bila procjena Ministarstva financija i mislim da je to dobro", izjavio je Butković, komentirajući najnovije podatke DZS-a o BDP-u uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a. Na upit novinara brine li ga to što je riječ o usporavanju rasta, Butković je kazao kako je 3,3 posto rasta solidan rezultat i izrazio nadu da će za treći kvartal podaci biti još bolji.

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je utorak prvu procjenu prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u drugom tromjesečju realno porastao 3,3 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje. To je već 14. kvartal zaredom kako gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom tromjesečju, kada je rast iznosio 3,9 posto.

Prema podacima DZS-a, potrošnja kućanstava, što je najveća sastavnica BDP-a, porasla je u proteklom kvartalu za 6,1 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, gotovo isto kao i u prethodnom tromjesečju.

Na upit hoće li građanima računi za struju i plin rasti Butković je poručio da se o tome još razgovara na razini Vlade. "Radimo sve da do velikog povećanja cijene struje i plina ne dođe", izjavio je Butković.