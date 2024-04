Olegova kravica Milova: 'Što je sljedeće? Hoće li cijela Vlada doći da se slika sa mnom!?'

Nakon što je predsjednik RH Zoran Milanović u jendom od svojih brojnih obraćanja govorio o ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću, on mu je brzo uzvratio, objavivši na Facebooku video sa svojom kravom i porukom:

- Zorane, čujem da si mi iz Splita opet prijetio da ću nositi prugastu uniformu i da ćeš mi sve uzeti. Kako te bar malo ne zapeče savjest kad to izgovaraš? Stvarno bi mi i nju uzeo, napisao je Butković na Facebooku uz video snimku na kojoj se vidi kako on hrani kravu Milovu.

Ekskluzivni intervju s kravom Milovom za tjednik Express je realizirao Boris Rašeta:

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Čestitamo. Postali ste najpoznatija kravica u Hrvatskoj. Kako vam je to pošlo za rukom?

Mislite, nogom? Pa da, postala sam poznatija i od ljubičaste Milke. Čujte, ja tu nisam ništa kriva. Mirno sam pasla svoju travicu, i nisam ni zagledala na ta dva brežuljka što su se posvađala, a onda sam shvatila da svi pričaju o meni. Više su o meni pričali nego o cijelom stočnom fondu Republike Hrvatske. Čak je i Oleg došao snimiti neki promo spot sa mnom. Dobro, laska to čovjeku, premda nisam prvo govedo od kojeg je politika napravila zvijezdu. Naopako je to kod nas. Jeste li vi kad vidjeli Mariju Vučković da se slika s nekom kravicom? A Oleg – cijeli spot! Hoće li sutra i cijela vlada doći?

Kakav je Oleg, mislim privatno, kao vlasnik? Voli li vas? Strahuje li da vas represivni aparat doista ne otme?

A čujte, znate te ljude s Kvarnera. Mirni, radišni, šparni. Osjećajni. Oni vole svoje ljubimce, pa sjećate se kujice Kike. Oleg je drag dečko i jako voli musti. Muze on, al muzu i njegovi. Cijela obitelj. Kad sam ga pitala kako je razvio tu naviku, rekao je da je da kod njih svi moraju znati musti. Onda sam ga pitala pa gdje u Zagrebu muzu. Onda je on rekao – muzemo mi državnu sisu, al’ ne samo u Zagrebu, nego gdje god stignemo. I u gradu, i na selu. Mi smo, kako kaže šef, inkluzivni – muzemo po gradovima, općinama, županijama, lučkim kapetanijama, na planincah, i dolincah, na dokovima i u štalicama, prirodno. Ipak, mislim da se Oleg malo junači – preboljet će on mene, ali ako im uzmu pravu kravu muzaru, onda će sigurno biti jako žalostan.

A strahujete li vi da represivni aparat ne otme Olega, da mu uzmu i vas, i štalicu, i oštariju, i traktor, i slobodu?

Ja vjerujem da to toga ipak neke doći. Znate, hadezeovi predsjednici završe katkad u zatvoru, ali obično nakon što prestanu biti predsjednici, a njega to tek čeka. Pa ne može iz zatvora voditi stranku, nije on Glavaš.

Kako vidite izborni proces, iz vašeg kuta?

Ha, jedni bi me i dalje muzli a drugi zaprli. Čini mi se da će izbori nalikovati na grmečku koridu - dva se bika bodu, drugi samo gledaju. Jako će to sve ovisiti o podršci navijača, publike.

Most, Domovinski?

Oni samo čekaju da ih neko upregne. Most bi s onim koji se ne spominje, treća sreća, Domovinski s onim kojeg se spominje po inicijalima - zapravo, kad bolje pogledam, to će biti izbor između Nespominjanog i A. P.-a. Napetije od koride!