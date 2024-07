Oluja poharala Hrvatsku, objavili prognozu za utorak. Pale se alarmi za više regija

Pljuskovi će na Jadranu biti izraženi, a mjestimice je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Poslijepodne sa sjeverozapada postupno smanjenje naoblake i prestanak oborine.

- Sutra su zagrebačka i karlovačka regija u zelenom. Istok Hrvatske je u žutom upozorenju. Na kontinentu sutra očekujemo ipak malo mirniji dan, ali su narančasta upozorenja u obalnim zonama. Sutra će dio tih oluja prebaciti na Jadran - rekao je za 24sata glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler.

Foto: DHMZ

Slavoniju je večeras pogodilo nevrijeme, a posebno teško je u Bošnjacima, gdje se i dalje očekuju oborine.

- Preporučio bih da se prati radarska snimka DHMZ-a gdje se može pratiti putanja svakog većeg oblaka. U principu, u narednim satima postoji mogućnost za oborinama, nažalost u tom kraju - rekao je Güttler.

- Možemo reći da je ovo bio ekstreman dan, DHMZ je digao upozorenje na crveno. Sutra očekujemo mirniji dan, ljudi će imati priliku za popravke. Tu bi upozorio da ljudi budu oprezni, često vidimo nepotrebne ozljede. Treba bit oprezan u ovoj fazi sanacije - zaključio je.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima te sjeverozapadnjak, još na jugu prolazno i jugo. Najniža jutarnja temperatura većinom od 14 do 19, na Jadranu od 18 do 23 °C. Najviša dnevna između 23 i 28 °C, u gorju niža.