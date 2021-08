Banovina ne spava mirno. U ponedjeljak u 1.27 minuta ponovo se jako zatreslo. Zabilježen je potres 7 kilometara sjeverno od Petrinje na dubini od 10 kilometara jačine 4.10 stupnja po Richteru. Samo sat ranije bio je je dan slabiji kod Starog Broda i to plitko na svega kilometar dubine i iznosio je 1,5 stupnjeva.

To nesretno područje osim potresa u nedjelju poslijepodne pogodilo je i jako nevrijeme.

- Jučer je u 10 min nevrijeme napravilo kaos. Jak vjetar je čupao stabla iz korijenja i ona su padala preko kontejnera. Olujno nevrijeme uništilo je puno rasvjetnih stupova, ponovo je s krovova letio crijep, padali su oluci za vodu. Što reći kuće su načete ne prestaje tresti, onaj tko je unutra sanirao nema novaca za vanjske radove. Ne znam što će nam još na leđa pasti. Ali eto živi smo, a sezona turizma mora proći pa i po cijenu šutnje i ublažavanja izjava – rekla je Sabina Soldan iz Gline, dodajući kako ih je iz kreveta ponovo digao jutrošnji jači potres.

Ljudima po najvećoj vrućini ukinulo dovoz hrane

– U biti mi se stalno tresemo, nekako smo navikli na ove sitne potrese, ali znamo da nakon njih uvijek dođu oni jači, to nas pomalo plaši. Imamo mi i drugih problema osim ovoga što nas trese. Po ovoj najvećoj vrućini otkazali dovoz hrane ljudima koji imaju kontejnere u blizini vlastitog dvorišta pa nam stari i bolesni u 12 sati po najvećem suncu moraju pješke ići do kontejnerskog naselja po hranu, kažu blizu im je. Na preko 30 stupnjeva temperature starim i bolesnim teško je preći i 100 metara, jer ionako jedva funkcioniraju. Štednja ili sezona godišnjih odmora, a moguće i politika da ih se u tišini skine sa popisa. Normalno da ih je dosta odbilo taj pokušaj da ih se maltretira i onda da stanu u red sa šerpama ispred kazana i čekaju kad će ih se uslužiti, ljudi odbijaju takvu vrstu pomoći – rekli su u Glini.

- Nehumano, neljudski, nelogično, stalno kukaju kako je to preveliki trošak i bilo je za očekivati takvu glupost. Vrhunac ljeta, tim jednim ljudima po najvećoj vrućini ukinuli su dovoz hrane, jer što ima veze što će on sam star i nemoćan sa šerpom po najvećem zvizdanu klipsati 800 metara do kontejnerskog naselja pa će onda tamo stajati u redu na onom betonu bez hlada pa će onda takav drhtav u vrećicama nositi te šerpice s tim obrokom ponovo po onom suncu. Ljudi otkazuju i psuju sve po redu i državi i gradu i općini. Koma u svakom slučaju – kaže Sabina