Bivši predsjednik Vrhovnog suda i nekadašnji glavni državni odvjetnik Krunislav Olujić u emisiji Novi dan na N1 televiziji komentirao je uvođenje Covid potvrda u širu upotrebu kao i aktualne presude i pravosudne afere.

- Što očekivati od ovog Ustavnog suda, davno je izgubio legitimitet, a današnji sastav pokazuje da se pogubio i djeluje kao produžena ruka Vlade - rekao je Krunislav Olujić komentirajući uvođenje Covid potvrda pa dodao:

- Današnji Ustavni sud sve više podsjeća na osmišljeno tijelo koje je sudionik političkih rasprava i arbiter u rješavanju dnevnopolitičkih sporova. Za očekivati je da će većina sudaca osluškivati poruke s druge strane Markova trga, odnosno Vlade.

'Prebolio sam teži oblik korone'

Osobno mislim da se građani trebaju u što većem broju cijepiti, prebolio sam teži oblik korone i neću ni pomisliti koje bi posljedice bile da nisam bio cijepljen. Čini mi se upitna zakonitost mjera koje provodi Stožer. Svaki građanin po Ustavu dužan je poštovati Ustav i zakone. Odluke Stožera su dužni poštovati i građani, ali pod uvjetom da odluke imaju zakonsko uporište. Čini mi se da je ustavno-pravno dvojbeno ovlaštenje tog Vladinog Nacionalnog stožera da praktički propisuje te odluke i mjere kojima ograničava ljudska prava i slobode, a da pritom nije definirano imaju li te odluke ustavno-pravno utemeljenje.

Čekam sad da Ustavni sud prevlada sve razmirice i da donesu meritornu odluku koja će dati legitimitet Stožeru, ako se može, i trasirati put za daljnje korake. Sva ograničenja ljudskih prava i sloboda mogu biti propisana samo zakonom, a njega donosi Sabor. Premijer je zatražio od trojice resornih ministra da preispitaju zakone iz svojih resora i ponude odgovarajuća zakonska rješenja - kazao je Olujić.

Na pitanje što nam se sprema, kaže:

- Ograničenja moraju biti propisana zakonom i onda svi moramo poštovati propisane mjere. To mi se čini jedini put ako je Plenkoviću stalo da se situacija razriješi da iz toga ne izađe kao gubitnik

Dodaje da se ne treba čuditi da ljudi nemaju povjerenja.

'Božinović bi trebao bi podnijeti ostavku'

Osvrnuo se i na slučaj Madine Hussini iv presudu Europskog suda za ljudska prava

- Bojim se da ću zaplakati kad je riječ o toj djevojčici. Prije četiri godine, kad se to dogodilo, meni je sve bilo jasno. Nije tragična odluka Suda za ljudska prava, ona potvrđuje ono što sam otpočetka znao – da je došlo do povreda gotovo svih konvencijskih prava. Zabrinjavajuće je što je Ustavni sud odbio ustavnu tužbu i utvrdio da povrede Ustavom zajamčenih prava nije bilo, a to potvrđuje da je i Ustavni sud instrumentaliziran i kraj takvog Ustavnog suda možeš dobiti naručeno pravno mišljenje i odluku kakvu želiš. Veliku satisfakciju imamo što je nekoliko sudaca Ustavnog suda imalo izdvojeno mišljenje što znači da ipak i tamo postoji neki nukleus ljudi koji promišlja o ljudskim pravima i slobodama. Božinović bi nakon ove odluke u najbolje slučaju trebao podnijeti ostavku - istaknuo je Olujić.

Loša kadrovska rješenja u DORH-u i USKOK-u

Dotaknuo se i press konferencije glavne državne odvjetnice i ravnateljice USKOK-a:

- Mislim da je DORH već poodavno u krizi, nakon odlaska Bajića i njegova nasljednika Cvitana niz je loših ili ne baš dobrih kadrovskih rješenja kad na mjesta dolaze osobe koje nisu dorasle funkciji poput Dražena Jelenića. Nakon njega dolazi izrazito loše kadrovsko rješenje Zlata Hrvoj Šipek, osoba koja sigurno ne poznaje temeljna načela funkcioniranja te organizacije prema kojoj je DORH organizacija utemeljena na vlasti pojedinca, ustrojena hijerarhijski, subordinirana što znači da viši državni odvjetnik može dati uputu o rješavanju konkretnih predmeta, a i načelo avokacije prema kojoj glavni državni odvjetnik može uzeti predmet od nižeg državnog odvjetnika i ne samo dati uputu, nego ga i sam meritorno riješiti. Bitno je da su svi predmeti DORH-a istovremeno i predmeti gđe Zlate Hrvoj Šipek, da isključivu odgovornost za funkcioniranje DORH-a snosi ona. Čini mi se da se pogubila, nije se snašla i proizašla je iz Plenkovićeve kadrovske slagalice kao jedno od loših rješenja budući da Vlada predlaže kandidata za šefa DORH-a - kazao je Olujić

Smatra da bi obje čelnice navedenih institucija trebale otići:

- Šipek je djelovala neuvjerljivo na pressici, onda nije dorasla funkciji i jedina logična posljedica je podnošenje ostavke ili razrješenje dužnosti. Nedopustivo je obrazloženje ravnateljice USKOK-a da se “brani” toliko neuko da je to ispod razine djeteta – da predmet nije bio aktivan, pa se dvije godine nije na njemu radilo, pa se previdom propustilo obavijestiti Ured europskog tužitelja, pa se čekao OLAF koji je trebao odigrati ulogu ravnateljice USKOK-a. I onda je odjednom pokrenuta istraga, a određen je i istražni zatvor. Gđa Žalac je bila miljenica aktualnog premijera, bila je ministrica, s druge strane uživala je njegovu zaštitu, s treće strane gđa Žalac je i dalje ostala na dužnosti člana Predsjedništva nekog novog nedodirljivog HDZ-a koji s korupcijom nema veze. I ovaj put DORH je djelovalo kao produžena ruka izvršne vlasti - zaključio je Olujić.