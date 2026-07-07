Meteorolozi upozoravaju na nove obilne kiše u dijelovima zemlje u kojima živi oko 200 milijuna ljudi
OLUJNI UDAR Strašno nevrijeme poharalo Kinu, tornado nosio sve pred sobom. Osam mrtvih
Najmanje osam osoba poginulo je nakon što su grmljavinske oluje pogodile kinesku pokrajinu Hubei u središnjem dijelu zemlje, izvijestili su u utorak državni mediji, dok meteorolozi upozoravaju na nove obilne kiše u dijelovima zemlje u kojima živi oko 200 milijuna ljudi.
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Tijekom četiri sata u ponedjeljak navečer, vjetrovi brzine do 149 km/h pogodili su gradove Huangshi, Huanggang, Ezhou i Xianning, izvijestila je agencija Xinhua pozivajući se na službu za upravljanje izvanrednim situacijama pokrajine Hubei.
Nacionalni meteorološki centar objavio je da se jugoistočna regija Guangxi te istočne pokrajine Jiangsu i Shandong trebaju pripremiti za iznimno obilne kiše s količinom oborina do 260 mm u sljedeća 24 sata, što može izazvati klizišta, dok se u drugim područjima na sjeveroistoku i jugu Kine očekuju tornada.
Hubei i Shandong među ključnim su kineskim poljoprivrednim pokrajinama, a obilne kiše izazivaju zabrinutost zbog štete na usjevima kukuruza, kikirikija i povrća, koji se beru kasnije u sezoni od pšenice. Sve češći vremenski ekstremi uzrokovani klimatskim promjenama prijete Kini godišnjim gospodarskim gubicima vrijednim desetke milijardi dolara, pri čemu su nedavne poplave potopile gradove, poremetile industriju i oštetile usjeve.
Meteorolozi te teške vremenske uvjete pripisuju klimatskim promjenama. Kina je također u stanju pripravnosti zbog supertajfuna Bavi, koji se kreće preko Tihog oceana prema Tajvanu. Američka Nacionalna meteorološka služba izvijestila je da je tajfun donio vjetrove brzine do 290 km/h (180 milja na sat) dok je u ponedjeljak prolazio preko otoka Guam, Tinian, Saipan i Rota.
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