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OLUJNI UDAR Strašno nevrijeme poharalo Kinu, tornado nosio sve pred sobom. Osam mrtvih

Piše HINA,
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OLUJNI UDAR Strašno nevrijeme poharalo Kinu, tornado nosio sve pred sobom. Osam mrtvih
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Foto: Social Media
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Meteorolozi upozoravaju na nove obilne kiše u dijelovima zemlje u kojima živi oko 200 milijuna ljudi

Najmanje osam osoba poginulo je nakon što su grmljavinske oluje pogodile kinesku pokrajinu Hubei u središnjem dijelu zemlje, izvijestili su u utorak državni mediji, dok meteorolozi upozoravaju na nove obilne kiše u dijelovima zemlje u kojima živi oko 200 milijuna ljudi.

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Tijekom četiri sata u ponedjeljak navečer, vjetrovi brzine do 149 km/h pogodili su gradove Huangshi, Huanggang, Ezhou i Xianning, izvijestila je agencija Xinhua pozivajući se na službu za upravljanje izvanrednim situacijama pokrajine Hubei.

A man runs to safety amid a thunderstorm and strong winds, in Huanggang
Foto: Social Media

Nacionalni meteorološki centar objavio je da se jugoistočna regija Guangxi te istočne pokrajine Jiangsu i Shandong trebaju pripremiti za iznimno obilne kiše s količinom oborina do 260 mm u sljedeća 24 sata, što može izazvati klizišta, dok se u drugim područjima na sjeveroistoku i jugu Kine očekuju tornada.

Hubei i Shandong među ključnim su kineskim poljoprivrednim pokrajinama, a obilne kiše izazivaju zabrinutost zbog štete na usjevima kukuruza, kikirikija i povrća, koji se beru kasnije u sezoni od pšenice. Sve češći vremenski ekstremi uzrokovani klimatskim promjenama prijete Kini godišnjim gospodarskim gubicima vrijednim desetke milijardi dolara, pri čemu su nedavne poplave potopile gradove, poremetile industriju i oštetile usjeve.

A tornado moves through an area amid lightning and strong winds, in Ezhou
Foto: Social Media

Meteorolozi te teške vremenske uvjete pripisuju klimatskim promjenama. Kina je također u stanju pripravnosti zbog supertajfuna Bavi, koji se kreće preko Tihog oceana prema Tajvanu. Američka Nacionalna meteorološka služba izvijestila je da je tajfun donio vjetrove brzine do 290 km/h (180 milja na sat) dok je u ponedjeljak prolazio preko otoka Guam, Tinian, Saipan i Rota.

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