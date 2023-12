Olujni udari bure na Jadranu i kiša, ali od sutra promjena!

Prijepodne umjereno i pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše. U drugom dijelu dana prestanak oborina i djelomično razvedravanje. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, javlja Državno hidrometeorološki zavod.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak okrenuti na buru, najprije na sjevernom Jadranu gdje će navečer biti i jaka. Zbog olujnih udara bure na snazi je i meteoalarm.

Foto: PIXSELL

Foto: DHMZ

Najviša dnevna temperatura od 7 do 11, na Jadranu između 12 i 16 °C.

Istočna Hrvatska

Pretežno oblačno, prijepodne još ponegdje uz malo kiše, a od sredine dana smanjenje naoblake. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 8, a najviša dnevna od 9 do 11 °C.

Središnja Hrvatska

Umjereno i pretežno oblačno, još ponegdje uz malo kiše. U drugom dijelu dana razvedravanje. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 4 do 6, a najviša dnevna od 8 do 10 °C.

Gorski kotar i Lika

Pretežno oblačno, ponegdje uz kišu, a u višim predjelima u noći i rano ujutro malo snijega. U drugom dijelu dana prestanak oborine i smanjenje naoblake. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 1 do 6, a najviša dnevna do 8 °C.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Istra

U noći i ujutro promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom, a zatim postupno smanjenje naoblake. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverni vjetar, a u drugom dijelu dana bura će jačati na umjerenu do pojačanu. More malo, prema otvorenome do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka bit će od 4 do 8 °C, najviša dnevna od 12 do 14 °C.

Sjeverni Jadran

Umjereno i pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, a u drugom dijelu dana prestanak oborine i smanjenje naoblake. Umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak okrenut će na buru koja će navečer biti jaka. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 7 do 12, a najviša dnevna između 12 i 15 °C.

Foto: Pixell

Dalmacija

Umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz kišu, a u noći i ujutro i uz mogućnost grmljavine. U drugom dijelu dana prestanak oborine i smanjenje naoblake. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak koji će popodne okrenuti na buru, najprije na sjevernom dijelu. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 14, u unutrašnjosti od 6 do 10, a najviša dnevna između 11 i 16 °C.

Prognoza za petak

Na Jadranu pretežno i djelomice sunčano, dok će u unutrašnjosti biti umjerene i povećane naoblake. U Gorskom kotaru i Lici te drugdje u višem gorju mjestimice je moguće malo susnježice i snijega.

Bit će vjetrovito, u unutrašnjosti uz umjeren do jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na Jadranu uz jaku i olujnu buru.

DHMZ je za sutra označio crveni alarm za četiri regije zbog olujne bure: Kvarner, Velebitski kanal, srednja i južna Dalmacija.

Foto: DHMZ

Najniža jutarnja temperatura zraka od 0 do 5, duž obale od 6 do 10, a najviša dnevna od 4 do 8 na kopnu i od 9 do 14 °C na Jadranu.