Olujni vjetar, snijeg i žuti alarm

U ponedjeljak će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano uz postupan porast naoblake sa zapada, osobito u drugom dijelu dana. Na Jadranu i predjelima uz njega mjestimice će padati kiša, osobito poslijepodne i navečer. U Gorskoj Hrvatskoj ponegdje moguća susnježica i slab snijeg.

Foto: Screenshot/DHMZ

Zapuhat će umjeren do jak jugozapadnjak, u višim predjelima do kraja dana lokalno može biti olujnih dara. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura kretat će se od četiri do devet, na Jadranu između 10 i 14 °C.

Foto: Screenshot/DHMZ

U nastavku slijedi detaljnija, HRT-ova prognoza, za danas i nadolazeće dane.

Na Jadranu jako jugo, u višem gorju snijeg

U ponedjeljak će u istočnim krajevima biti djelomice sunčano i suho. Najniža temperatura zraka kretat će se između -3 i -1 °C. Zapuhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, a temperatura će porasti na oko 8 °C.

U središnjoj Hrvatskoj također djelomice sunčano i uglavnom suho. Mjestimičnih oborina bit će potkraj dana i u noći. Jutro će biti hladno uz mraz, rijetko gdje i maglu, a dnevna temperatura kretat će se između 6 i 8 °C.

Umjereno do pretežno oblačno bit će u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Od sredine dana treba računati na povremenu kišu, a samo u višem gorju nakratko može biti susnježice i snijega. Zapuhat će umjeren do jak jugozapadnjak, na Jadranu jako jugo i južni vjetar. Ujutro u gorju te unutrašnjosti Istre bit će hladno.

A hladnoću mogu očekivati i građani u unutrašnjosti Dalmacije. Danju je očekivan porast naoblake, a u drugom dijelu dana i povremena kiša. Zapuhat će umjereno, od sredine dana i jako jugo te južni vjetar, a ujutro će uz obalu još biti bure.

Ovdje svakodnevno pratite prognozu vremena 24sata

I na jugu Hrvatske ujutro bura. Povremene kiše, pa i u obliku pljuskova, bit će uglavnom u drugom dijelu dana, kada će zapuhati umjereno i jako jugo, prema otvorenome južni vjetar, uz umjereno valovito, prema otvorenome i valovito more.

I dalje promjenjivo vrijeme

- U utorak u unutrašnjosti oblačno s kišom, u višem gorju sa susnježicom i snijegom. Oborine osobito u gorju mogu biti obilne. U srijedu i četvrtak promjenjivo uz sunčana razdoblja, a malo kiše uglavnom u gorskoj Hrvatskoj. Od srijede jutra hladnija uz mjestimičan mraz.

- Na Jadranu u utorak česta kiša, uglavnom u obliku pljuskova s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti obilniji. U srijedu sunčanije i većinom suho. Nova kiša vjerojatno u četvrtak, uglavnom na sjeveru i jugu. Bit će vjetrovito, u utorak uz jak sjeverozapadnjak, u četvrtak jugo, a u srijedu će puhati bura, umjerena do jaka- prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.