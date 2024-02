'On će izaći iz zatvora i moći će opet voziti, a mi smo zauvijek ostali bez našeg divnog anđela'

Ljuti smo i ogorčeni. Stalno se spominje njegova mladost i činjenica da ima dijete, no što je s našom kćeri? I ona je bila mlada i iza nje je ostalo malo dijete. Što mislite kako mi je kad me unučica pita za mamu, kroz suze je govorila Katarina Hrgović, mama Mihaele (25). Njezina Mija, kako su je zvali, poginula je 20. siječnja 2023. u Mandlovoj ulici u Zagrebu.

U smrt ju je odvezao Jakov Vrdoljak (26), koji je kobnog dana u 2.30 sati upravljao njezinim BMW-om s najmanje 1,53 promila alkohola u organizmu. On je iz smrskanog vozila izašao praktički bez ozljeda, s tek nekoliko ogrebotina, a Mihaela je pretrpjela višestruke teške ozljede zbog kojih je preminula na mjestu. Na Županijskom sudu u Zagrebu Jakov je priznao krivnju, ispričao se roditeljima i izrazio kajanje zbog onoga što je učinio. Prijetila mu je kazna zatvora do 15 godina, no prvostupanjski sud izrekao mu je sedam godina zatvora, a Visoki kazneni sud to je smanjio na šest godina.

Također, nakon izlaska iz zatvora, sljedeće četiri godine neće smjeti sjesti za volan.

- I to je premalo, sedam godina, i sad su mu još to smanjili za godinu dana. Nije to prvi put da je kršio prometne propise i vozio pijan te će sigurno ponovno voziti čim to bude mogao. Da su mu barem doživotno zabranili vožnju - potreseno govori Mihaelina majka.

Pita se kakvu poruku takva kazna šalje drugima, koji će bez razmišljanja pijani sjesti za volan znajući da će, ako nekog usmrte, dobiti blagu kaznu. Boli je i to što njih kao oštećenike na sudu nitko ništa nije pitao. Dapače, kad je njezin suprug htio nešto reći, upozorili su ga da šuti ili će ga izbaciti iz sudnice.

- Nitko od nas nije tražio da svjedočimo niti nas je pitao što mi znamo o svemu. Predali smo sudu SMS-ove između Mihaele i Jakova koje sam pronašla u njezinu mobitelu nakon što je poginula. U njima joj on te večeri oko 18.50 sati govori da je 'baš dobre volje da će netko poginut', a ona ga pita želi li joj tom rečenicom nešto poručiti - otkriva Mihaelina majka, koja kaže da je te poruke nosila i u odvjetništvo i na policiju.

Nikako ne može shvatiti zbog čega je Mihaela, koja nikad nikome, pa ni rođenom ocu ni bratu, nije dala da vozi njezin auto, dala ključ Jakovu.

- Viđali su se, ali nisu bili u vezi. Bili su se posvađali jer je otkrila kako je lagao da je rastavljen. Suprug je od početka bio protiv, jedini je bio u pravu - dodaje Katarina jedva susprežući emocije. Mihaelina pogibija iz temelja je promijenila ne samo njihov život nego je utjecala i na odnose u njihovoj obitelji.

- Sin jučer nije mogao doći k sebi kad je čuo za presudu. Jednostavno više nije mogao dalje raditi. Razmišlja li to sudstvo o tome kako je nama? I kako ćemo mi dalje? Ja više nikad neću biti ista. Sve što smo zajedno gradili više od 20 godina tog je jutra palo u vodu. Nema više sreće, veselja, nema njezina osmijeha... Ima dana kad ne progovorimo ni riječ, samo razmišljaš, nemaš mira... Nadaš se toj nekoj pravdi, a onda shvatiš da je sve unaprijed određeno i da ti nemaš baš nikakvog utjecaja ni na što - jecala je Katarina.

Ni prije nije vozila, iako ima položen vozački ispit, a nakon Mihaeline pogibije boji se i ući u auto.

- Što meni znači što je na sudu rekao 'oprosti'? Kako da mu oprostim što je tako pijan sjeo u njezin auto i usmrtio je? Kaže kako bi volio da je on bio na njezinu mjestu i da je on poginuo umjesto nje. Pa što se onda nije zabio u taj stup vozačevom stranom umjesto njezinom - pita se Katarina, koja još nije spremna oprostiti mu. Nije sigurna hoće li to ikad moći.

- Vjerujem da karma postoji i da će se sudbina već pobrinuti da poravna račune. Nama ne preostaje drugo nego njegovati uspomenu na našeg anđela jer ona je baš to bila, anđeo. Zato ju je Bog i uzeo sebi - kaže.