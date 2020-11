On je bio prvi i jedini njujorški crnački gradonačelnik: David Dinkins umro je u 93. godini

David Dinkins, čija je povijesna pobjeda 1989. kao prvoga i jedinoga crnačkoga gradonačelnika New Yorka ubrzo pomračena porastom kriminala i rasnim nemirima umro je u 93. u ponedjeljak gu svojem domu

<p>Dinkins je rođen je 1927. u New Jerseyu, a otac mu je bio brijač. Obrazovanje je stekao na sveučilištu Howard i Brooklyn Law School.</p><p>Dužnost gradonačelnika obnašao je u razdoblju između 1990. i 1993. godine.</p><p>Njegov nasljednik <strong>Rudy Giuliani </strong>odao mu je počast na Twitteru u ponedjeljak navečer napisavši da je Dinkins "posvetio velik dio života službi našem sjajnom gradu. Tu njegovu službu svi poštuju i odaju joj počast", prenosi BBC. </p><p>Odrastao je u New Jerseyu, a poslije se preselio u Harlem gdje se uspeo u lokalnim političkim krugovima. </p><p>U vrijeme kad je preuzeo dužnost gradonačelnika, Dinkins je opisao grad kao "veličanstven mozaik rasa i vjera, nacionalnog podrijetla i seksualne orijentacije, pojedinaca čije su obitelji stigle jučer ili prije nekoliko naraštaja, dolazeći preko otoka Ellis ili zračne luke Kennedy, ili u autobusima za lučku kapetaniju".</p><p>Ali grad su u to vrijeme mučili i brojni problemi, uključujući rastuću stopu ubojstava i kriminala, rasne nemire, nezaposlenost i beskućništvo.</p><p>Svojedobno je oživio Times Square i potrošio milijune dolara za sanaciju stanova u nekim od najugroženijih dijelova grada, poput Harlema ​​i Bronxa.</p><p>Njegov pristup također je opisan kao tih i ponekad se doživljavao kao premekan.</p><p>"Dave, učini nešto!", glasio je jedan naslov u listu New York Post 1990. godine, tijekom njegove prve godine mandata, prenose agencije. </p><p>I poraz na izborima svodi se na njegovo rješavanje rasnih nereda u Crown Heightsu, u Brooklynu, 1991. godine, nakon što je crni dječak smrtno stradao pod automobilom u koloni ortodoksnoga židovskog vjerskog vođe.</p><p>U memoarima iz 2013. Dinkins je priznao pogrešne korake tijekom svog mandata. No, činjenicu da mu je pobjeda na izborima za gradonačelnika 1989. bila tijesna i da je doživio poraz četiri godine poslije Giulianiju je objasnio time što je crnac.</p><p>"Mislim da je to bio samo rasizam, čist i jednostavan", ustvrdio je Dinkins u knjizi "Gradonačelnikov život: Vladanje njujorškim veličanstvenim mozaikom", napisanom s Peterom Knoblerom.</p>