On je jedini stanovnik otoka: 'Nemam ni vode ni struje, a jedino društvo su mi mačke'

Otočić Lavdaru teško ćete naći na karti. Samo morski kanal širok jednu nautičku milju dijeli je od daleko poznatijeg Dugog otoka. Do nje je i nemoguće stići. Brodska pruga nikad nije ni postojala, a privatni prijevoz ovisi o vremenskim uvjetima, odnosno kad nema velikog vjetra, opasnog pulenta. Izdaleka se čini da ovdje nema žive duše, no otok ipak nije pust. Branko Filipi (72), kojeg svi znaju po nadimku Hondo, odlučio je ovdje živjeti sam.

- Nikad nisam mislio Lavdaru odabrati kao mjesto za život. Kad sam bio mlađi, ovamo me ne bi ni traktorom dovukli, nije bilo nikakve šanse, ali eto, ispalo je sada da ovdje živim ni manje ni više nego 27 godina - objašnjava nam Hondo kako je pusti otok od neželjene postao idealna životna destinacija.

Živio je Branko i u Americi, najbolji grad na svijetu za njega je New Orleans, u kojem se vječito svira, a sad od glazbe čuje jedino radio, koji nikad ne gasi.

- Svira mi po cijele dane, ovdje su to jedine vijesti, imam sad i televiziju, ali bez radija ne mogu, to mi je glavni izvor informacija što se događa - kazuje nam.

Nekadašnji posao bušača na naftnim platformama, pun opasnosti, zamijenio je mirnim otokom na kojem je u davnoj prošlosti bio tek ljetnikovac s dvjestotinjak ovaca i nešto obradivih maslina.

Prije desetak godina postavljen je i podvodni kabel za struju, Branko je dopustio i pristup preko njegove zemlje, ali u kući još nije zasvijetlila žarulja.

- Užasno me to ljuti jer znam da postoji infrastruktura, a ja se moram još snalaziti sa solarnim panelima i plinskim frižiderom, nije to tako strašno, ali kad znam da postoji mogućnost, onda mi nije pravo - jada se on.

No ni nedostatak tekuće vode i redovite opskrbe strujom ne smeta da se otočić ljeti napuni ljudima. Dolaze turisti željni mira i robinzonskog načina turizma. Sve ih Hondo domaćin lijepo primi i odvede na ribe.

- Što će, neka vide kako je izgledao život prije dvjesto godina, ja njima dajem iskustvo na moru. Uhvati se koji zubatac, koji odmah ide na gradele, a oni meni informacije što se događa u njihovim državama - objašnjava kako izgleda razmjena iskustva ljudi iz grada i jednog Robinzona. Kad stranci odu kućama, u gradsku udobnost, lavdarski domaćin ostaje sam. Jedino društvo su mu mačke. Ima svoje tri omiljene, sve druge su ostavili vlasnici kao neželjena legla, pa su ostale Branku na brizi.

- Što ću, pokušao sam ih voziti u Sali, ali su ih vraćali nazad, pa su se tako vozile vamo-tamo, pa na kraju odustao, neka žive, svi skupa, ne fali im ništa, ne čine štetu, a i dobro su društvo - priča Hondo o suživotu s dlakavim ljubimcima.

Iako se čini da se nema što raditi na pustom otoku, posla itekako ima.

Branko obrađuje kamen koji poslije ugrađuje u svoju kuću. Lavdarskim sivcem popločena je opjevana zadarska Kalelarga iako na otoku nikad službeno nije postojao kamenolom. Kad mu dosadi kamen, sadi mladice hrasta jer je ovdje bor invazivna vrsta, a i ljeti jako gori, pa tako Hondo pokušava otok napraviti što sigurnijim mjestom za život.

Osama mu nikad nije dosadila. Zna po tri mjeseca ne otići u grad, gdje mu živi supruga sa sinovima. Tvrdi da mu svaki odlazak s nekad nevoljene, a sad obožavane Lavdare sve teže pada. Svjestan je da je prešao i sedamdesetu te da otok bez civilizacije ne trpi loše zdravstveno stanje. Plan je ipak ostati što dulje.

U obližnje naselje Sali ide samo kad mora. Najčešće je to kad mu nestane plina ili cigareta. Ako se ne javi danima na mobitel, ipak netko i iz Sali dođe provjeriti je li sve u redu.

Godina za godinu, tvrdi Hondo, sve su prošle prebrzo, no iako je izabrao osamljenički život, najviše ga veseli to što je on zaista kralj svog otočića.

