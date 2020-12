Stanley Johnson, bivši član Europskog parlamenta koji je na britanskom referendumu iz 2016. godine glasovao za ostanak u Europskoj uniji, rekao je radiju RTL da želi postati francuskim državljaninom zbog snažnih obiteljskih veza s Francuskom.

"Ako dobro razumijem, ja sam Francuz. Moja majka je rođena u Francuskoj, njezina majka je prava Francuskinja, kao što je to bio i njezin djed. Tako da je to za mene vraćanje onoga što sam već imao. A to me čini vrlo sretnim", rekao je 80-godišnji Johnson, koji je govorio na francuskom.

"Uvijek ću biti Europljanin, to je sigurno. Nitko ne može reći Britancima: vi niste Europljani. Imati poveznicu s Europskom unijom je važno", dodao je.

Njegov sin Boris bio je javno lice kampanje za izlazak iz EU na referendumu 2016. godine te tvrdi da Britanija može "značajno napredovati" kao potpuno nezavisna nacija izvan onoga što vidi kao pretjerano birokratiziranu EU.

No u srijedu je premijer zvučao pomirljivije kad je parlament odobrio novi trgovinski sporazum s EU, rekavši: "Ovo nije kraj Britanije kao europske zemlje. Mi smo na mnogo načina suštinska europska civilizacija... i nastavit ćemo to biti."

Velika Britanija službeno napušta Europsku uniju u četvrtak navečer.