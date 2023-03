On smišlja novi izborni zakon: Šeksov zao i opak projekt za vječnu vladavinu njegova HDZ-a

Maratonac trči počasni krug. Vladimir Šeks, Plenkovićev privatni Mefisto, našao se pred iskušenjem karijere. On mora, u svom labuđem zakonodavnom pjevu, smisliti izborni zakon koji će HDZ-u, stranci ogrezloj u nepodopštine kao možda nikada dosad, omogućiti izbornu pobjedu. I to ne bilo kakvu nego treću uzastopnu. Tad bi se sve stvari lijepo posložile - Plenković bi se upisao u povijest kao najdugovječniji hrvatski vladar, posinak bi mogao po drugi mandat u Bruxelles, stranka u novi pohod na ostatke ostataka nacionalnog bogatstva, a Šeks po vinjak za zdravicu u slavu uspjeha nemoguće misije. Na putu do cilja ispriječilo se, naime, cijelo more prepreka, koje može savladati samo neki zločesti genij iz filmova Tima Burtona.