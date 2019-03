On želi posao, a ne traži novac: 'Nudili su mi čak i nekretninu'

Ivan Kovačević (30) koji živi u Zagrebu traži posao i kao mnogi se okrenuo internetu te na Facebooku napisao da zna raditi gotovo sve, od orezivanja voćaka, kopanja, gradnje...

Međutim, on je napisao i kako ne želi novac za svoj rad, već da ga se plati u domaćoj hrani ili drugim poljoprivrednim proizvodima.

Upravo zbog toga njegov je oglas na Facebooku privukao ogroman interes u samo nekoliko dana i dobio je ogroman broj ponuda iz cijele države.

Za Jutarnji je ispričao kako mu se samo prvog dana javilo više od 40 ljudi, vlasnika OPG-ova i poljoprivrednika te da mu je žao što nije svima stigao javiti. Kaže kako je bilo svakakvih ponuda i poziva da preseli u Istru i Slavoniju, a netko mu je ponudio i nekretninu u zamjenu za rad na polju.

- Nije to ništa novo kod nas, znali su nas susjedi koji su na selu zvati da im pomognemo u sezonskim poslovima poput branja kukuruza ili grožđa. S obzirom na to da ni ja ni moja supruga nismo iz Zagreba i ne znamo puno ljudi, dao sam oglas u nadi da će mi se netko javiti - rekao je za Novu TV. Dodaje kako je odbio one koji su izvan Zagreba i da je prihvatio samo ono što je na udaljenosti do 50 kilometara kako bi mu bilo lakše doći do tih ljudi jer ne vozi auto.

Mladić nije završio srednju školu, ali radi od 16. godine bez prekida i radio je u skladištu, kuhinji, bio je tesar, vrtlar, krovopokrivač, a posao i život su ga odveli i do Njemačke i Švedske. Troši minimalno i živi sa suprugom, a dodaje da novac ipak mora imati za neke osnovne stvari poput režija. Pojasnio je kako se ne radi o tome da želi raditi za hranu jer nema što jesti, već teži tome da jedni drugima pomažemo i uzgajamo zdravu hranu.