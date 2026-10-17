Ikonična je fotografija na kojoj dominira ministrica zdravstva Hrstić neprepričljivim pogledom u Plenkovića. Zna se gdje je ruka, a ne kao u Bilića, piše u svom eseju o prizoru iz New Yorka Boris Rašeta
Ona u premijera hipnotizirano gleda, kao Marica u Ivicu. To je pogled pun udivljenja!
Neke se fotografije zovu ikoničkima. To su one koje zgusnuto iskazuju bit jedne epohe, jednog naroda, zajednice, povijesne prijelomnice. Sedamnaestogodišnja Slobodanka Vasić 22. je svibnja 1942. snimila amatersku fotografiju Stjepana Filipovića, Hrvata iz Opuzena, koji pod vješalima, s užetom oko vrata, okružen njemačkim vojnicima, prkosno diže ruke u zrak. “Šta čekate? Što trpite? Uzmite puške i istjerajte ovu žgadiju iz zemlje. Živjela oslobodilačka borba i naši saveznici i prijatelji”, povikao je Filipović u Valjevu. Slika Blage Zadre iz Vukovara remek-djelo je ratne fotografije, najveća je fotografija Domovinskog rata. A fotografija Davorina Mlakara koji, klečeći, ljubi ruku premijerke i stranačke šefice Jadranke Kosor opisiva je samo Shakespeareovim riječima iz “Richarda Drugog”: “O, sretna prednosti prignuta koljena…” Ona ilustrira bit Imovinskog rata, koji je počeo u pozadini Domovinskog, i još traje.
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