One su heroine našega doba: 'Dobiti Fierce Woman Award je velika čast, jako smo sretne!'

Sretna sam, no iskreno nisam mislila da ću dobivati nagradu za najobičnije profesionalno djelovanje u okviru svoje struke i znanosti. Kad se dodjeljuje takva nagrada, to znači da se nekolicina pojedinaca - koja ima dovoljno hrabrosti i koja želi unaprijediti svoju struku - ističe, iako bismo se tako trebali ponašati svi. Smatram da bi svi ginekolozi trebali štititi ženu u apsolutno svim situacijama te joj nastojati omogućiti dostupnost svih usluga, poručila je Jasenka Grujić, specijalistkinja za ginekologiju i porodništvo, koja se već pola stoljeća bavi medicinom na dodjeli nagrade Fierce Woman Award, koja se sinoć održala u zagrebačkom Kinu Urania.

Uvjerljivo najglasnija hrvatska liječnica, kako je se nerijetko opisuje, u Hrvatskoj već godinama otvoreno zagovara pravo na pobačaj i regulaciju priziva savjesti u okviru šire slike stanja reproduktivnih prava žena. Uključuje to i promociju slobode, odgovornosti, ali i užitka. Zagovara osnivanje registra liječnika koji ne žele obavljati pobačaj, sustav dostupnijeg pobačaja, kao i besplatne kontracepcije. Jasenka je samo jedna od pet ovogodišnjih dobitnica nagrade za “strašne žene”, kojima je ovo priznanje žiri udruge K-zona dodijelio u konkurenciji 80 žena.

- U pola stoljeća, koliko se bavi medicinom, svojim je svakodnevnim radom pokazala kako izgledaju solidarnost i beskompromisnost u medicini i zdravstvu u praksi - pisalo je u nominaciji liječnice koja je istaknula kako se nada da će se u našoj zemlji, uz još puno truda i rada, popraviti stanje ženskih prava.

Fierce Woman Award priznanje je koje se dodjeljuje hrabrim ženama koje su svojim stvaralaštvom, djelovanjem i postignućima obilježile tekuću godinu. Ovaj put dobitnice su, osim doktorice Grujić, i Udruga PaRiter, Ivana Crnoja iz Udruge Pobjede, novinarka Marina Kelava te SPEAR tim Sveučilišta u Rijeci koji, uz brojne suradnike i suradnice, čine rektorica Snježana Prijić Samaržija, Sanja Barić, Sanja Bojanić, Brigita Miloš, Daria Glavan Šćulac, Ana Tomaško Obradović, Matija Miloš i Ivana Klarin.

- Sretne smo zbog nagrade, a posebno nas veseli činjenica da je prepoznat rad udruga koje nisu iz Zagreba. Naime, u RH postoji problem centralizacije gdje se promjene prate na razini Zagreba. Nadamo se da će u budućnosti prepoznati i druge inicijative i udruge iz manjih mjesta - poručila je Marinella Matejčić (35) iz PaRitera.

Srž riječke udruge osnovane 2014., uz Marinellu, čine Tihana, Maja i Marija. PaRiter radi s mladima, upozorava na sistemske nepravde, promovira ženska i ljudska prava, feminističko znanje i slično.

- Oko 2016. godine je udruga krenula u širi rad, odnosno s više skupina.

Tad smo počele aktivnije raditi s mladima, provodimo program Žive knjižnice, kroz koji radimo na rušenju predrasuda prema pripadnicama manjina, sudjelujemo u organizaciji prosvjeda kao, primjerice, Marša za znanost, Hoda za slobodu, Ženskog marša... - kaže.

Posla je puno, priznaje.

- Problem je mijenjati zakon. Još je teže mijenjati društveni diskurs o pozicijama različitih marginaliziranih skupina. Mukotrpno je, ali bez toga nema promjena. Ova nagrada svakako je pohvala i dodatna motivacija za dalje - istaknula je Marinella.

Fierce Woman Award priznanje dobila je i Ivana Crnoja, jedna od osnivačica udruge Pobjede, najpoznatije po tome što su osječki azil za pse digli iz blata. Živote 350 pasa, koliko ih godišnje prođe kroz azil, pokušavaju učiniti što kvalitetnijim.

- Ovo je velika stvar, osjećam se skroz strašno - kroz smijeh nam je rekla Ivana. Zahvalna je, kako kaže, publici i VoxFeminae žiriju na predivnoj tituli koja konačno daje dimenziju feminističkoj borbi - onu koja zaista i u potpunosti uključuje prava svih. Uz borbu za prava ljudi ovom nagradom se dopisuje i borba za prava životinja, koja ni pod kojim zastavama ne bi smjela biti izostavljena.

- Nadam se da će budućnost za koju se svaki dan borim biti bolja i pravednija - naglasila je Ivana, inače velika ljubiteljica životinja, veganka i inspirativna žena.

- Volim svoj grad, lijep je na milijun načina i iskreno, svaki put kad uđem u Azil, čak i danas nakon punih 14 godina, prođu me trnci od sreće što sam njihova. I to bogami svaki put - zaključuje.

Diplomirana i višestruko nagrađivana novinarka i jedna od osnivačica portala H-Alter.org, Marina Kelava, još je jedna “snažna žena”, čije su djelovanje i zalaganje za pravednije društvo obilježili godinu.

- Sjajan je osjećaj biti nazvana ‘strašnom ženom’. Nedavno sam prijateljici i njenim kćerima poklonila karte Strašne žene da ih inspiriraju njihove priče. Nisam očekivala da ću se i ja naći u ovako dobrom društvu. Iznenađena sam i zahvalna svima koji čine ovaj svijet radosnijim i toplijim mjestom te unose u njega strast i solidarnost - priznala je Marina, koja je već desetak godina volonterka kolektiva Biciklopopravljaona, koji djeluje u sklopu udruge Zelena akcija u Zagrebu. Zadnjih nekoliko godina koordinira program donacija bicikala.

Volonteri tako prikupljaju stare bicikle, popravljaju ih i doniraju. Lani je oboren apsolutni rekord s 253 donacije koje su otišle u razne dijelove Hrvatske. Od 2015. godine donirali su više od 850 bicikala, i to brojnim izbjeglicama, beskućnicima, dječjim domovima, udrugama koje rade sa siromašnim obiteljima, umirovljenicima, osobama s posebnim potrebama, ljudima s potresom pogođenih područja...

Peto priznanje dodijeljeno je SPEAR timu Sveučilišta u Rijeci. Njihova članica, Sanja Bojanić, naglasila je koliko su svi sretni i ponosni.

- Nismo očekivale nagradu, no to ju je učinilo još slađom jer je potvrda da smo uspjele izaći izvan zidina akademskih kula od bjelokosti. Sve smo angažirane pojedinačno, ali kad dobijete priznanje za kolektivni rad, to je neizmjerna sreća jer je dokaz da se zajedno jedino i može raditi i stvarati - kaže Sanja. U sklopu Obzor 2020. projekta “Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima” provele su istraživanje na osnovu kojeg je sastavljen plan rodne ravnopravnosti u akademiji koji je ove godine usvojio Senat Sveučilišta u Rijeci, čime je Sveučilište postalo prva akademska institucija u državi i regiji koja provodi mjere ravnopravnosti u domeni rodnih prava i politika.

- Plan rodne ravnopravnosti uključuje studentsku populaciju, znanstveno-istraživačko i umjetničko, stručno i drugo osoblje, poslovne partnere i buduće članove akademske zajednice. Cilj nam je konkretno i u što većoj mjeri utjecati na kvalitetu života i rada na našem Sveučilištu, ali i u široj zajednici - zaključila je Bojanić.

Nagrada Fierce Woman Award dodjeljuje se već treću godinu. Portal Voxfeminae.net i društveno poduzeće Fierce Women svaki put nanovo imaju za cilj javno ukazati na žene koje su obilježile godinu.

- Postojanje nagrade koja okuplja žene i inicijative iz cijele Hrvatske koje neumorno rade kako bi ostavile svoj trag pri izgradnji društva rodne ravnopravnosti i društvene pravednosti mislim da ima izniman značaj - rekla je organizatorica Gabrijela Ivanov.

Najčitaniji članci