Oni hrane Hrvatsku, a nikad im nije bilo teže: 'Danas se od 10 krava ne živi. Sve je poskupjelo'

Ulaskom u 2023., osim uvođenja eura, Hrvatska otvara širom vrata stranim kupcima na poljoprivredna zemljišta. Iako smo do sada bili na začelju cjenovne liste po hektaru zemlje, kako rastu cijene svega, tako će i poljoprivrednog zemljišta. Hrvatska u svom vlasništvu ima više od 800.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, no gotovo pola od toga nalazi se u šumsko-gospodarskoj osnovi i s tim zemljištem gospodare Hrvatske šume. Od masovne rasprodaje naše zemlje strancima Hrvatsku mogu "spasiti" jedino neuređene zemljišne knjige i nesređeni vlasnički odnosi, a do tada će našu zemlju orati više od 173.000 registriranih poljoprivrednika. Kako je školovati djecu s krampom u ruci, zašto nikad nisu vidjeli more, koje su to prednosti, a koje mane života od zemlje otkrivaju nam nesebično naši vrijedni poljoprivrednici.