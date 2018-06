'Oni su krivi za smrt naše male Madine, a mi smo u zatvoru...'

Prišli smo hrvatskim policajcima i molili ih da ostanemo. Pokazali su nam prugu koja vodi natrag prema Srbiji, osvijetlili put i rekli da idemo, ispričala je novinarki HRT-a majka Madine Hussiny (6), djevojčice koju je pregazio vlak 21. studenog prošle godine. S obitelji malene Afganistanke, o čijoj su tragičnoj smrti pisali svjetski mediji, ekipa HRT-a ekskluzivno je razgovarala u Prihvatnom centru u Tovarniku, gdje su smješteni.

- Četiri dana nismo znali gdje je, gdje je njezino tijelo. Na kraju, kad su nam ga vratili, bila je sva krvava, u istoj odjeći u kojoj je poginula. Dijelovi mozga bili su joj po licu. Nitko je nije oprao. Ona je njima bila nitko i ništa. Meni je bila sestra, nama je bila sve - kroz suze pričala je Madinina sestra. U centru koji je zatvorenog tipa obitelj je nesretna.

- Mislili smo da će imati više poštovanja prema nama u Hrvatskoj, nego u Srbiji, no ovdje smo kao u zatvoru. Djeca plaču u kutu, boje se policije - kaže Madinina sestra.

Obitelj, čiji su članovi otac s dvije žene i jedanaestoro djece, u zatvorenim uvjetima nalazi se već 70 dana. U početku im je bilo posebno teško jer nisu imali prevoditelja, a jedino Madinina sestra govori engleski.

- Imali smo liječnika, no nismo mu mogli objasniti što nas boli. Kako da nam onda pomogne - pitala se djevojka. Ne razumije zašto se prema njima ponašaju kao da su nešto skrivili.

- Mi nismo ništa krivi, oni su krivi za smrt Madine, a mi smo u zatvoru - ogorčeno je kazala majka djevojčice.

Ministar: Premjestit ćemo obitelj male Madine

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je u nedjelju gostovao u emisiji Nedjeljom u 2 kod Aleksandra Stankovića podsjetio je da se tragični događaj zbio na području Republike Srbije te da je srpska policija radila očevid, a srpsko odvjetništvo provodilo istragu. Dodao je da se obitelj još uvijek nalazi u Tovarniku jer je to centar za migrante kojima se ne može utvrditi identitet izgrađen novcem EU.

- Upravni sud u Osijeku donio je rješenje da tri osobe mogu napustiti tak centar, no oni to ne žele jer se ne žele razdvajati. Tim obiteljima je u različitim zemljama EU odbijen azil. Prijavljivali su se pod različitim imenima i prioritet je bio utvrditi njihov identitet - kazao je Božinović i dodao da će obitelj, iz humanitarnih razloga, vjerojatno smjestiti u neki od druga dva centra otvorenog tipa, najvjerojatnije u Kutinu i to vrlo brzo.

'Ne mogu isključiti eskalaciju problema s migrantima'

Ne isključuje eskalaciju situacije s migrantima iz BiH. Naime, njih 60-ak tisuća trenutno se nalazi u BiH i traži put do zapadne Europe. Na toj ruti, Hrvatska im je uglavnom samo tranzitna zemlja, tek rijetki odluče doista ostati ovdje.

- Ne mogu isključiti eskalaciju problema. Kad je bio prvi migrantski val, to je stavljano pod kontrolu reakcijom Turske. Ključ rješenje krize ne nalazi se u Hrvatskoj, niti uopće u Europi, već u Maloj Aziji - kazao je Božinović i ponovio tezu da Hrvatska može kontrolirati svoju granicu, što su i pokazali na granici sa Srbijom.

- To je i jedan od razloga zašto se ruta prebacila u BiH - dodao je ministar. Otkrio je i da su potrošili sva sredstva iz EU fondova namijenjena opremanju granice, no zatražili su još sredstava te je uvjeren da će ih i dobiti.

'Ranjeni dječak je stabilno i izvan životne opasnoti'

Božinović je rekao kako je stabilno i izvan životne opasnosti dječak ozlijeđen u policijskog akciji zaustavljanja kombija s ilegalnim migrantima kod Srba. Dodao je kako će oporavak dječaka koji se liječi u bolnici u Klaićevoj trajati no, prema svim informacijama, ići će bolje nego što se možda i očekivalo.

Ministar je izrazio žaljenje zbog stradavanja dvoje djece, no opetuje kako je bila riječ o tome da su bili ugroženi životi policijskih službenika.

'A što da je u tom kombiju bio eksploziv?'

- Većina situacija rješava se bez uporabe vatrenog oružja, no ne i kada je ugrožen nečiji život - rekao je.

- Čak i da su na cesti bili postavljeni ježevi to bi pomoglo, jer je vozač kombija sišao s ceste i išao na policijsku službenicu, doveo je u opasnost njezin život - rekao je ministar, objašnjavajući da policijski službenici nisu znali da je u stražnjem dijelu kombija 29 ljudi.

- Nitko nije znao sa sigurnošću što vozi u prtljažniku, mogao je biti eksploziv, zamislite što bi se dogodilo u Zagrebu ili nekom drugom gradu da je to bio slučaj - dodao je.

'Nadam se da nećemo podizati žice ili zidove'

- Čujem građane kako govore da su hrvatski policajci 2015. godine nosili djecu, a danas pucaju na djecu. To su isti ti ljudi, isti policajci, ali je situacija drugačija. Na dvije granice nalazi se žica. Nadamo se da nećemo biti u situaciji da moramo podizati žice ili zidove - kaže Božinović. Potvrdio je da planiraju proširiti kapacitete te da pripremaju još jedan centar za prihvat migranata.

Kazao je i da migranti imaju velikih problema s integracijom.

- Jednu veću skupinu poslali smo u Zadar. Imali smo ponudu lokalnog poduzetnika, koji ih je zaposlio. Djeca su krenula u školu, dvije obitelji počele raditi, no jedna od njih svejedno je otišla. Velik dio njih ne želi ostati ovdje. Vjerojatno misle da će im negdje drugdje biti bolje, ne znam - kaže Božinović.