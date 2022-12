Oni su prvi došli do pilota palog MiG-a: 'Rekao je da se ne sjeća ničega. Drugi je bio na leđima'

Bio je izbezumljen i prestrašen. Izašao je iz šume i bio je na cesti kad smo ga našli jer smo čuli da je pao avion. Pitao je gdje se nalazi, pitali smo ga treba li pomoć, pa nas je zamolio da mu damo punjač da napuni mobitel. Dali smo mu vode, a onda su ga odvezli vatrogasci. Nije bio ozlijeđen, bio je mlađi.

Rekla nam je to gospođa Anđa Tašić, mještanka koja je pomogla prvom pilotu u Voćinu kraj Slatine, nakon što je MORH u utorak izvijestio kako se srušio MIG-21 na području Virovotičko-podravske županije oko 14 sati.

- Nešto je samo lupilo, nisam znao što je dok nisam izašao van. Rekli su da je avion pao, da gori. Našao sam čovjeka ga kako leži, bila je to šikara, blato... Spuštao se mrak, tu noću idu divlje svinje, pa pojele bi ga da je ostao. Policija je bila iza mene. Pitao sam ga je li živ, on je malo trepavicama mrdnuo. Ležao je u šoku. Provlačili smo se kroz šikare, uzbrdo, nizbrdo, po potoku - kaže ratni veteran Mika Matić, koji je pronašao drugog pilota i koji je spašavateljima pomogao pronaći najbrži put do ceste.

Piloti aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva prevezeni su u Zagreb, gdje su sanitetskim prijevozom prebačeni na daljnju medicinsku obradu.

U vojarni „pk Marko Živković“ na Plesu u 19,00 sati održat će se konferencija za medije povodom pada aviona HRZ-a MiG-21, kada će biti poznato više informacija.

