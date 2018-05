Oni su superobitelji: 'Ne idemo iz Hrvatske, tu nam je najbolje'

Za razliku od mnogih mladih hrvatskih obitelji kojima je putovnica u džepu i kojih su svakodnevno puni odlazni peroni, 38-godišnji stomatolog Ljubomir Erceg i njegova supruga Leila (37), profesorica hrvatskog jezika, svoju su budućnost odlučili graditi u svom rodnom Vrgorcu.

Nije im kažu bilo lako donijeti takvu odluku i zbog svoje troje djece, ali kada su odvagnuli sve dobro i loše što donosi život u malim sredinama, dobro je prevladalo. Ljubav još iz školskih dana tinjala je između njih dvoje, a onda su ih studiji razdvojili. Leila je otišla studirati u Zadar, a Ljubomir u Zagreb. Danas onako kroz smijeh kažu da je bolje da ih je život u jednom trenutku odrastanja, razdvojio.

POGLEDAJTE VIDEO

[video: 1199729 / ]

Nakon studiranja vratili su se u Vrgorac, Leila se zaposlila u srednjoj školi Tina Ujevića u Vrgorcu, a Ljubomir odrađivao staž u vrgoračkom Domu zdravlja. Vjenčali su se i dobili sina Jerka (9), pa onda Maritu (8) i Korinu (4). I koliko god je Ljubomir bio siguran kako će kao mladi stomatolog dobiti posao u svom Vrgorcu prevario se. Uvjet kojeg su mu postavili on jednostavno nije mogao ispuniti.

- Tada sam bio politički aktivan kao mladi pravaš, a uvjet je bio učlaniti se u HDZ i dobiti posao. Nisam na takve ucjene pristao i znao sam da od posla nema ništa, ali ja sam na taj dio svoje karijere i životnog puta posebno ponosan - priča nam Ljubomir.

Radio je četiri godine na zamjenama svojih kolega, a kada su se svi vratili, neki sa bolovanja, neki sa porodiljinog dopusta, on je ostao bez posla. Odlučili su se tada na ono što većina mladih danas radi. Leila je bila stalno zaposlena i mogla je podići kredit. Uz kamatu od 11,5% prije osam godina podigla je gotovinski kredit, kupili su stan u Vrgorcu, a potom iznajmili prostor u kojem je Ljubomir otvorio privatnu stomatološku ordinaciju. Zanimljivo je kako i danas u Vrgorcu rade četiri stomatologa s ugovorenim zakupom preko HZZO, jedini peti Ljubomira nema to pravo.

- Tako vam je to u životu, ali ja uvijek kažem da je bogat onaj kome malo treba, a ne onaj tko puno ima. Imamo dovoljno za svoju obitelj - poručuje Ljubomir. Kada su financije u pitanju i kućni budžet tu je ipak prva Leila. Ona sve kontrolira, zna točno gdje svaka lipa odlazi.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Moja je plaća oko 6.500 kuna, a kod Ljubomira je nešto drugo. On najprije mora podmiriti sve doprinose, plaću medicinskoj sestri, najam prostora, sve što mu je potrebno kupiti, što iznosi oko 20.000 kuna. To svaki mjesec mora imati, što ostane njegova je plaća. Tako da mi iz mjeseca u mjesec zajedno imamo ukupna primanja oko 15.000 kuna - zbraja Leila.

Nemaju, kaže, kreditnih kartica, svoj budžet isključivo zatvaraju gotovinom.

Odvagnuli i donijeli odluku

- Mi ne živimo lagodno, živimo normalno. Da moj kolega iz Splita ili Zagreba dođe u Vrgorac, pitao bi me zašto ja radim, ali ja i sada ponavljam, imam dovoljno. Mi smo odvagnuli i donijeli odluku da ćemo ostati ovdje u Vrgorcu za manje, ali slađe - priča nam Ljubomir, koji ističe kako je prošle godine imao jako dobru poslovnu ponudu iz Ujedinjenog kraljevstva.

- Moja godišnja plaća bila bi 120.000 funti. Dobio sam ugovor na trideset mjeseci, poslije toga mogao sam birati ostati ili se vratiti. Bila bi to lijepa primanja. Mogao sam uštedjeti i do 50.000 eura godišnje, ali što nakon tri godine. Otići iz Hrvatske značilo bi da nema više povratka. Ja i supruga smo dugo razgovarali i donijeli odluku da ostajemo u Vrgorcu. Mislim da nismo pogriješili. I ovdje se može živjeti kada imaš posao, jer nama je isto odlazak u Zagreb ili London kada nismo u svom Vrgorcu - poručuje Ljubomir.

A u Vrgorcu su opterećeni kreditnom ratom od 4.000 kuna svaki mjesec, na režije potroše još 2.000 kuna, imaju automobil koji ih na godišnjoj razini u prosjeku košta oko 1.200 kuna mjesečno. Djeca im se bave slobodnim aktivnostima. Sin Jerko pohađa glazbenu školu, svira gitaru i trenira nogomet za što izdvajaju 220 kuna. Starija kćer Marita također pohađa glazbenu školu i svira klavir te ide na likovnu radionicu što kućni budžet opterećuje za dodatnih 240 kuna. Jedino najmlađa kći Korina na spomen slobodnih aktivnosti odgovara da su njene slobodne aktivnosti "njena baka". Ona, naime, još ne ide u vrtić, tek će na jesen krenuti, a do tada ju čuva Leilina mama. Roditelji im što se tiče financija ne pomažu, ali im zato uskaču kada treba pričuvati djecu.

- Ostatak novca odlazi na hranu odjeću i obuću, a može se nešto sitno i uštedjeti - poručuje Leila. Ona napominje kako je ipak puno jeftinije što se tiče hrane živjeti u Vrgorcu.

- Mi točno znamo na pijaci od koga i što kupujemo. To je uglavnom domaće voće i povrće i puno je jeftinije nego u velikim gradovima - reći će "bankarica" ove mlade vrgoračke obitelji.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Znate ovako slikovito rečeno ako imaš plaću od 10.000 kuna u Zagrebu to ti je kao da imaš 5.000 kuna u Vrgorcu, poručuje Ljubomir. Ne dozvoljavaju da su im djeca u bilo čemu uskraćena zato jer žive u maloj sredini.

Sami mogu u školu

- Naša djeca u Vrgorcu imaju sve što im je potrebno. Imaju svoje aktivnosti, bezbrižni su na ulici, mi ih slobodno možemo same pustiti iz škole do kuće. Ovdje je ritam života manje stresan. Vodimo ih i u kino, kazalište, odemo do Makarske, Splita, godišnje i do Zagreba. Oni imaju sve što im je potrebno od odjeće i obuće, ne mora sve biti markirano i ne moraju imati troje tenisice. Imaju dovoljno koliko im treba, ne treba se razbacivati - poručuju Ljubomir i Leila.

Uza sve obveze oni nađu malo vremena i za sebe i svoje slobodno vrijeme. Leila i Ljubomir tri puta tjedno treniraju 'crossfit'. I nije im, kažu, niti malo dosadno - posao, djeca, kućanski poslovi, ne nedostaje aktivnosti, druženja s prijateljima. Uz sve priželjkuju još više mladih obitelji u Vrgorcu, otvaranje novih radnih mjesta koja su preduvjet razvitka ovog dijela Dalmatinske zagore.

Obitelj iz Sl. Broda: Možda griješimo, ali ne želimo van

A Marija Tomas Vrbljančević (31), magistrica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i Josip Vrbljančević (34), zavarivač iz Slavonskog Broda, imaju troje djece i svoju obitelj smatraju prosječnom premda bi se po onome koliko zarađuju i žive od toga, u sve troškove koje imaju, mogli svrstati u superobitelji. Mlada i vesela obitelj još sebe vidi u Hrvatskoj. Unatoč ponudama prijatelja koji ih pozivaju da pođu za njima u neku zapadnoeuropsku zemlju, oni žele ostati kod kuće.

- Možda malo griješimo, prvenstveno zbog djece kojoj bi sigurno negdje vani mogli pružiti bolji život, ipak se još ne odlučujemo na takav korak - rekla je Marija.

POGLEDAJTE VIDEO

[video: 1199730 / ]

Njih dvoje u kuću mjesečno unesu u prosjeku 8.000 kuna, skoro pedeset posto potrošne na hranu, ostatak raspodjele na režije, nešto na garderobu za djecu i sebe. Do prije godinu dana sve preostalo su trošili na liječenje svoga trogodišnjeg sina Luke, trenutno im je nešto lakše, jer je Luka dobio invalidninu, koja ipak nije dovoljna da bi pokrila sve troškove oko njegovog liječenja.

- On je blizanac rođen je zajedno sa svojom sestricom Nikom. Sve do godinu dana bio je normalno i zdravo dijete, da bi nakon jednog od cjepiva počeli primjećivati neobične promjene u Lukinom ponašanju. Tražili smo mišljenje liječnika i dijagnosticiran mu je autizam. Većinu svoga vremena suprug i ja posvećujemo njemu, ne zapostavljajući niti našu 6-godišnju kćerku Tiu i blizanku Niku. Volimo ih jako, oni su sve naše u životu - kaže Marija.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Luka je možda još jedan od dodatnih razloga zbog čega smo se odlučili ostati ovdje - dodaje Josip.

- Znači, uz svu ovu svakodnevicu troškove za prehranu, režije, gorivo, kredit od tisuću kuna...mogao se završiti magisterij, i to se moralo financirati dvije godine. Možemo imati hobi, rekreaciju stignem odraditi (suprug pričuva djecu tih sat i pol vremena). Uzajamno si pomažemo za neke individualne oduške, a pikado smo našli kao zajednički sport u kojem uživamo zajedno, a ujedno se družimo s drugim ljudima. S druge strane uspijevam sudjelovati u organizaciji raznih društvenih i humanitarnih događanja. Naravno, tu ulijeću baka servisi - kaže Marija.

Foto: Privatna arhiva/ PIXSELL Marija je bila best model 2007. godine na natjecanju za Miss Slavonije i Baranje

- Moj je Josip oženio i prvu princezu Hrvatske na izboru za Kraljice Hrvatske koji je bio godinu dana ranije - rekla je Marija dodajući kako se rado sjeća tih vremena, no najveći uspjeh u dosadašnjem životu su njena obitelj i troje njihove djece.