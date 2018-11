Oni uživaju: Horvatinčić gurao glazbi 500 eura, Kerum gledao

Iscurio je još jedan video fešte od vikenda u Požegi na kojoj su bili Tomislav Horvatinčić i Željko Kerum. Stari prijatelji slavili su Martinje u jednoj poznatoj vinariji, a Horvatinčiću je društvo radila i njegova partnerica Anica Đerđa Dilber.

Društvance je najviše ponio 'narodnjak' Šekija Turkovića 'Poslednji boem' pa su sviračima u harmoniku gurali eure. Na snimci se jasno vidi kako je Horvatinčić velikodušno dao novčanicu od 500 eura.

Nazvali smo danas Tomislava Horvatinčića i upitali kako to da je odlučio na proslavi piti vino s obzirom na to da se na ročištima žalio na zdravstvene tegobe sinkope. On nam na pitanje nije želio odgovoriti već nam je spustio slušalicu. Keruma nismo uspjeli dobiti.

Podsjetimo, kontroverznim zagrebačkim poduzetnikom sude za smrt talijanskog bračnog para u pomorskoj nesreći sredinom kolovoza 2011. godine kraj Primoštena. Tad je gliserom naletio na jedrilicu Santa Piacenza u kojoj su poginuli talijanski supružnici iz Padove, Francesco Salpietro i Marinela Patella Salpietro.

