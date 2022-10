Onkologija splitskog KBC-a proslavila pola stoljeća

Na splitskome Medicinskom fakultetu u petak je obilježena 50. godišnjica onkologije, a kako je rečeno, Hrvatska je druga zemlja u Europskoj uniji po smrtnosti od raka, odmah iza Mađarske.

Pročelnik Klinike za onkologiju i radioterapiju splitskoga KBC- a Eduard Vrdoljak istaknuo je kako bez zajedničke, organizirane i strukturirane borbe protiv raka nema uspjeha, pri čemu je podsjetio da je Nacionalni strateški okvir protiv raka jednoglasno izglasan u Saboru još prije dvije godine, no nažalost, dodao je "nismo osobito krenuli čvrsto u njegovu implementaciju".

Podsjetio je kako je Hrvatska iz EU-a dobila oko sto milijuna eura nepovratno za implementaciju nacionalnog plana, što je, smatra, generacijska i povijesna prilika naše zemlje da iz nule postane svjetska sila. Prof.dr. Vrdoljak je rekao da smo minimalno iskoristili financijska sredstva za nacionalni plan.

Govoreći o najavi cjepiva protiv raka, rekao je kako je dosad bilo dosta pokušaja s tim u vezi, no nažalost bez uspjeha Vjeruje da ćemo boljim razumijevanjem podloge nastanka tumora doći do tajne koju ćemo moći bolje iskoristiti i učiniti tu budućnost mogućom.

Hrvatski znanstvenik s kanadskom adresom Igor Štagljar rekao je da bi se u sljedećih 20 do 30 godina rak mogao liječiti kao kronična bolest, kao povišeni krvni tlak.

- Isto tako će biti i kod nekih tumora. Dakle, ako ga rano otkrijemo, moći ćemo ga liječiti koktelom preciznih lijekova i imunoterapijom. Takvi pacijenti će imati vrlo dobru kvalitetu života, te će uz terapije živjeti do kraja svojega životnog vijeka. To je ono za čim mi težimo u modernoj onkologiji, da liječimo rak kao kroničnu bolest- izjavio je Štagljar.

Dodao je kako je pet do deset posto svih tumora uzrokovano nasljednim promjenama, genima, a 90 do 95 posto zbog promjena u okolini. Tvrdi da ono što konzumiramo iz okoline mijenja naše gene dovodeći do mutacije i samih tumora.

Štagljar je istaknuo da je personalizirano liječenje jedini način na koji se liječe mnogi tumori te se liječenju pristupa modernim metodama, preciznim lijekovima i imunoterapijom.Ocijenio je da moramo raditi na svijesti ljudi da zdravije žive jer mnogo toga mogu sami promijeniti u stilu života kako bi smanjili incidenciju tumora.

Na pitanje da komentira kašnjenje Nacionalnoga strateškog okvira protiv raka, Štagljar je odgovorio da je Hrvatska peta najlošija zemlja po incidenciji karcinoma pluća u Europskoj uniji, što je zabrinjavajuće, a jedini način da se to spriječi jest da se što prije počne s provedbom tog plana, za koji postoji mnogo novca koji se treba što prije raspodijeliti.

- Mi moramo sami ulagati u sebe jer 40 posto svih tumora se može spriječiti, primjerice većom kvalitetom života, kao što je nepušenje i umjereno pijenje- rekao je i dodao da se u Hrvatskoj susreće s mnogim porocima, u kafiću 90 posto ljudi puši, što je "apsolutno nemoguće u Kanadi".

