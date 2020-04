Online članstvo u KGZ, a NSK uvela 'drive in' povrat knjiga

Za online upis ili obnovu članstva potrebno je na mail upisi@kgz.hr poslati elektronički ispunjenu pristupnicu, nakon čega slijede upute za uplatu članarine prema važećem cjeniku.

Usluga je, ističu, dostupna za sve s prebivalištem ili boravištem u Gradu Zagrebu, Zaprešiću te gradovima i općinama u Zagrebačkoj županiji gdje se nalaze stajališta zagrebačkog bibliobusa, ali i sve građane koji se u Gradu Zagrebu školuju ili su u njemu zaposleni, uz predočenje dokaza.

Ravnateljica KGZ Višnja Cej istaknula je kako je ova usluga rezultat želja ispitanika u istraživanjima koja su se sustavno provodila u Knjižnicama grada Zagreba, izuzetno velikog interesa članova koji žele obnoviti članstvo, kao i građana koji nisu naši članovi, a u ovom trenutku su zainteresirani za posudbu e-knjiga.

Nove okolnosti u kojima su naše knjižnice privremeno bile zatvorene za korisnike samo su ubrzale naše aktivnosti oko online upisa i drago mi je da smo uspjeli savladati sve prepreke te ponuditi građanima novu uslugu, izjavila je Cej.

Sve knjižnice koje su po procjeni statičara sigurne nakon potresa, počinju s radom po ljetnom radnom vremenu i za sada će biti moguća isključivo posudba i povrat knjižnične građe.

Više informacija o radnom vremenu pojedinih knjižnica, usluzi online upisa, kao i svim novostima iz Knjižnica grada Zagreba, može se potražiti na www.kgz.hr.

NSK uvodi uslugu drive in povrata knjiga

Nacionalna i sveučilišna knjižnica od danas je otvorena za korisnike po ograničenom sustavu rada te će do daljnjega pružati isključivo usluge posudbe i povrata građe te obavljati upise novih korisnika.

Knjižnica će biti otvorena od ponedjeljka do petka od 8 do 15 sati, a subotom od 9 do 14 sati.

Kako bi se broj ulazaka u prostor Knjižnice smanjio na najmanju moguću mjeru, korisnici će posuđenu građu moći vratiti i koristeći se uslugom brzog povrata koja će biti dostupna od ponedjeljka do petka od 10 do 14 sati pred ulazom u Digitalni laboratorij NSK, izvijestili su iz knjižnice.

Korisnici obavijesti mogu pratiti na Portalu NSK i profilima knjižnice na društvenim mrežama.