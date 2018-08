Online pozajmice – moj virtualni prijatelj

Tijekom godina i pored mojih redovnih primanja dolazio sam u situacije kada bi se plaća prebrzo istopila. Bila bi tek sredina mjeseca i do sljedećeg primanja trebao sam financijski prebroditi 2-3 tjedna.

Tada bi krenulo mnogima poznato listanje telefonskog imenika i procjenjivanje koga bi mogao cimnuti da mi posudi 1000 – 2000 kuna do sljedeće plaće.

A razlog; e to smišljanje razloga je uvijek orosilo čelo i dlanove. Kako objasniti nekome da sam se opet doveo u situaciju da i pored redovitih primanja trebam slamku spasa u vidu manje novčane pozajmice.

Znao sam da će me mnogi odbiti, s obrazloženjem da ni oni nemaju dovoljno za sebe, a da će me oni koji imaju dovoljno podrvrgnuti unakrsnom ispitivanju kojem ne bi parirao ni legendarni detektiv Columbo.

Prizivanje rodbine u pomoć odmah bi me nabilo na stup srama, pa je to bila zadnja i najteža opcija.

Kada bih napokon od nekog pozajmio 1000 - 2000 kuna osjećao bi veliku obavezu da se toj osobi odužim pa bi me nakon povratka pozajmice čašćenje prijatelja izjedanjem janjetine dodatno unazadilo za dobar dio sljedeće plaće. I dok bi mom dobrom prijatelju curila mast niz bradu slušao bi priče o tome kako sam ja čestit i dobar čovjek, i kako će mi i sljedeći put ako zatreba pomoći, ali da je bolje da se više ne dovodim u takve situacije.

A onda su došli online mikrokrediti! Odzvonilo je i janjetini i nervoznom prelistavanju telefonskog imenika.

Ovaj moderan financijski instrument koji godinama koriste građani EU dostupan je i nama, novopečenim članovima Europske zajednice. Ispunjavanjem jednostavnog online obrasca i brzom isplatom koju nam omogućuju nebankarske financijske institucije iz nekoliko zemalja Europske unije možemo u jednom danu i jednostavno doći do pozajmice čim nam zatreba.

Moj novi virtualni prijatelj je španjolski Cash-Expert S.L. www.cash-expert.com.

Ova online nebankarska financijska institucija će mi istog ili sljedećeg dana isplatiti pozajmicu od 500 do 10.000 kuna na rok od 15 do 90 dana da premostim kraće razdoblje do sljedeće plaće, a sve to putem Interneta i bez ikakvih suvišnih pitanja, nepotrebne dokumentacije, moralnih prodika i dobronamjernih savjeta.

Već sam par puta koristio njihove usluge koje su uvijek bile na vrhunskom profesionalnom nivou i sa zadovoljstvom sam im vratio pozajmicu uz naknadu koja me koštala manje od onih ručkova na koje sam vodio prijatelje da bi im se odužio za uslugu.

Korištenjem ovih usluga izravno uživam pogodnosti našeg pridruženja Europskoj uniji i osjećam se ravnopravnim sa svim korisnicima ovakvih zajmova iz drugih europskih zemalja.

Tema: Promo sadržaj