Dok SAD tvrde kako su munjevito reagirali na iranske pokušaje napada, Iranci kažu kako su oni uzvratili na američko raketiranje luka. 'Američka vojska, kršeći primirje, ciljala je iranski tanker s naftom koji je napuštao iransku obalu kao i drugo plovilo. Iranske snage su odmah uzvratile napadom na američke vojne brodove, nanoseći značajnu štetu,' objavili su Iranci
OPET SE PUCA Amerikanci napali luke, Iran uzvratio! Trump: Igrali su se, raznijeli smo ih
Američke vojne snage pokrenule su napade na Iran, ciljajući lokacije za koje se tvrdi kako su bile odgovorne za napade na američke snage, dok je Iran s druge strane optužio SAD za kršenje primirja.
Napad na UAE: Iranski projektili i dronovi lete prema Emiratima
Ministarstvo obrane Ujedinjenih Arapskih Emirata objavilo je da je njihova protuzračna obrana aktivirana zbog napada projektilima i dronovima koji dolaze iz Irana.
Prema službenom priopćenju, obrambeni sustavi Emirata trenutačno presreću balističke i krstareće projektile, kao i bespilotne letjelice koje su usmjerene prema teritoriju UAE-a.
Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama ni ozlijeđenima.
KAOS U HORMUZU Amerikanci tukli po Iranu, Teheran uzvratio
Napetosti između SAD-a i Irana ponovno su eksplodirale u Hormuškom tjesnacu nakon nove razmjene vatre između dviju strana. Američka vojska pokrenula je napade na iranske ciljeve za koje tvrdi da su povezani s napadima na američke snage, dok Teheran poručuje da je Washington prekršio primirje. - Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) eliminiralo je dolazne prijetnje i ciljalo iranske vojne objekte odgovorne za napad na američke snage, uključujući mjesta za lansiranje projektila i dronova, lokacije za zapovijedanje i kontrolu, te obavještajne, nadzorne i izviđačke čvorove - priopćila je vojska.
TRUMP: POIGRALI SU SE, RAZNIJELI SMO IH
Američki predsjednik Donald Trump brzo je reagirao na eskalaciju, umanjujući njezin značaj, ali istovremeno upućujući oštre prijetnje Iranu. Potvrdio je da su tri američka razarača bila napadnuta, ali je inzistirao da primirje i dalje ostaje na snazi. U razgovoru s novinarima, sukob je nazvao tek "ljubavnim dodirom", dok je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social bio znatno oštriji.
- Malo su se poigrali s nama danas. Raznijeli smo ih - rekao je Trump.
U svojoj objavi, iransko vodstvo nazvao je "LUĐACIMA" i pohvalio se učinkovitošću američke obrane.
"Njihovi čamci otišli su na dno mora, brzo i efikasno. Projektili su ispaljeni na naše razarače i lako su srušeni. Isto tako, dronovi su došli i spaljeni su u zraku. Padali su tako lijepo u ocean, poput leptira koji pada u svoj grob!", napisao je Trump. Svoju poruku zaključio je izravnom prijetnjom, povezujući napad s tekućim pregovorima o trajnom sporazumu. "Baš kao što smo ih nokautirali danas, nokautirat ćemo ih puno jače i puno nasilnije u budućnosti ako brzo ne potpišu svoj Sporazum!", stoji u Trumpovoj objavi, javlja BBC.
Fox News je objavio kako su gađane iranske luke Kešm i Bandar Abas, te iranski pomorski kontrolni punkt Bandar Kargan u Minabu. Do ovih napada je, prenosi Fox, došlo nakon što je Iran prije dva dana ispalio 15 balističkih i krstarećih raketa na Fujairah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što je izazvalo "bijes među zemljama Zaljeva".
Američki dužnosnici tvrde kako nije riječ o ponovnom pokretanju rata niti kraju primirja. Dodali su da je Iran lansirao više projektila, dronova i malih brodova dok su tri američka razarača, Truxtun, Peralta i Mason, prolazila Hormuškim tjesnacem prema Omanskom zaljevu.
"CENTCOM ne traži eskalaciju, ali ostaje pozicioniran i spreman zaštititi američke snage," dodaje se u izjavi.
Iranska strana je optužila SAD za kršenje primirja, nakon čega su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa. Neimenovani general iranske vojske tvrdi kako je iranska vojska ispalila četiri rakete na "neprijateljske jedinice" nakon američkog napada, ističući da je tim jedinicama nanijeta velika šteta, nakon čega su napustile to područje.
"Američka vojska, kršeći primirje, ciljala je iranski tanker s naftom koji je napuštao iransku obalu kao i drugo plovilo. Iranske snage su odmah uzvratile napadom na američke vojne brodove, nanoseći značajnu štetu," izjavilo je zapovjedništvo oružanih snaga.
Ovo nije prvi put da su dvije strane razmijenile vatru od početka primirja. U ponedjeljak je američka vojska priopćila da je uništila šest iranskih malih brodova i presrela iranske krstareće rakete i dronove.