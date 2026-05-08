OPET SE PUCA Amerikanci napali luke, Iran uzvratio! Trump: Igrali su se, raznijeli smo ih

TRUMP: POIGRALI SU SE, RAZNIJELI SMO IH

Američki predsjednik Donald Trump brzo je reagirao na eskalaciju, umanjujući njezin značaj, ali istovremeno upućujući oštre prijetnje Iranu. Potvrdio je da su tri američka razarača bila napadnuta, ali je inzistirao da primirje i dalje ostaje na snazi. U razgovoru s novinarima, sukob je nazvao tek "ljubavnim dodirom", dok je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social bio znatno oštriji.

​- Malo su se poigrali s nama danas. Raznijeli smo ih - rekao je Trump.

U svojoj objavi, iransko vodstvo nazvao je "LUĐACIMA" i pohvalio se učinkovitošću američke obrane.

"Njihovi čamci otišli su na dno mora, brzo i efikasno. Projektili su ispaljeni na naše razarače i lako su srušeni. Isto tako, dronovi su došli i spaljeni su u zraku. Padali su tako lijepo u ocean, poput leptira koji pada u svoj grob!", napisao je Trump. Svoju poruku zaključio je izravnom prijetnjom, povezujući napad s tekućim pregovorima o trajnom sporazumu. "Baš kao što smo ih nokautirali danas, nokautirat ćemo ih puno jače i puno nasilnije u budućnosti ako brzo ne potpišu svoj Sporazum!", stoji u Trumpovoj objavi, javlja BBC.