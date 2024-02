Nastavlja se proljeće usred zime s temperaturama do 19 Celzija

U ponedjeljak će danju biti razmjerno toplo za doba godine i u većini krajeva bar djelomice sunčano. Ujutro mjestimice magla, prijepodne prolazno oblačnije, na sjevernom Jadranu niska naoblaka mogla bi se zadržavati veći dio dana.

Foto: DHMZ

Vjetar slab i umjeren jugozapadni i zapadni, na istoku zemlje i sjeverozapadni, a duž obale ponegdje jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19 °C.

U utorak će na Jadranu i područjima uz njega biti umjereno do pretežno oblačno, a mjestimice i vrlo malo kiše. U središnjim i istočnim područjima većinom sunčano i suho. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar s jakim, u gorju i olujnim udarima, a na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 6 do 11. Najviša dnevna uglavnom između 11 i 16, u središnjim i istočnim predjelima od 15 do 18 °C.

HAK: Vremenski uvjeti povoljni za vožnju

Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi, poručuju u ponedjeljak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Na autocesti A7 Rupa-Rijeka zbog radova zatvoreni su izlazni krakovi čvora Učka (Matulji) iz smjera Rijeke i Rupe u smjeru Opatije i Pule.

U pomorskom prometu nema poteškoća.