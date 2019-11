Opljačkali muzej u Dresdenu: Ukrali zbirku od milijardu eura

Jedan od najvećih europskih povijesnih muzeja, "Zeleni trezor" (Grünes Gewölbe) u Dresdenu rano jutros je opljačkan, a lopovi su odnijeli zbirku vrijednu više od milijarde eura, izvijestila je policija.

Njemački mediji pišu da je ukradena povijesna kolekcija antičkog nakita.

#Dresden: Spektakulärer Raub im Grünen Gewölbe. Die Polizei hat auch die Schinkelwache abgesperrt. Die Spurensicherung ist vor Ort https://t.co/8P75xhfi7O #Sachsen pic.twitter.com/OF7I7qgJy3 — sächsische.de (@saechsischeDE) November 25, 2019

U muzeju se čuva jedna od najvećih kolekcija nakita, a po informacijama policije lopovi su provalili u povijesni dio muzeja koji čine dva dijela.

U jednome se čuva blago od razdoblja Augusta II. do 1733. godine, a u drugome novom odjelu nalaze se posebni predmeti koje su muzeju darovali pojedinci.

Foto: Sebastian Kahnert/DPA/PIXSELL

Zasad nije poznato što je točno ukradeno. Po pisanju "Bilda" u muzeju je došlo do prekida električne energije te se pretpostavlja da je riječ o sabotaži.

Kradljivci su pobjegli automobilom te se za njima traga, rekao je novinarima glasnogovornik policije Thomas Geithner.

Milliarden-Raub im Grünen Gewölbe! Unser Reporter @JCzerwinka berichtet vor Ort! pic.twitter.com/APOKaaoFbM — Radio Dresden (@RadioDresden) November 25, 2019

Dodao je kako se vjeruje da je požar koji je izbio tijekom noći na obližnjem Augustovom mostu povezan s nestankom električne energije.

Muzej čini deset bogato ukrašenih prostorija u kojima je izloženo oko 3000 komada nakita i ostalih remek-djela izrađenih od zlata, srebra, dragog kamenja, bjelokosti i drugog vrijednog materijala.

Foto: Sebastian Kahnert/DPA/PIXSELL

Zgrada je bila oštećena u Drugome svjetskom ratu, ali je obnovljena. Od ponovnog otvaranja u rujnu 2006. godine, jedno je od najposjećenijih mjesta u gradu Dresdenu.

Jedan od najvrednijih izložaka dresdenskoga muzeja, zeleni dijamant od 41 karata, trenutačno se nalazi u njujorškome Muzeju umjetnosti Metropolitan u sklopu izložbe "Making Marvels: Science and Splendor at Courts of Europe".