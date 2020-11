Oporba je uputila u proceduru još jednu interpelaciju: Žele raspravu o stanju u zdravstvu

Klub zastupnica GLAS-a, Stranke s Imenom i Prezimenom te Pametno pokreće interepelaciju o pripremljenosti zdravstvenog sustava na krizu. Priključili su im se IDS, SDP te Zeleno-lijevi bloki traže raspravu u Saboru

<p>U Hrvatskoj je, kada je riječ o zdravstvu, nestalo struje, a može se primijetiti da generatori ne rade. Cijelo proljeće upozoravali su da nas čeka teška jesen, za koju se moramo pripremiti, da se neće moći normalno raditi, školovati i okupljati. Pripremali su se svi osim Vlade. Ovo ljeto je ministar Beroš iskoristio da se slika po medijima i da se druži sa zvijezdama, imao je vremena za sve osim za pripremu na krizu, poručuje <strong>Anka Mrak-Taritaš</strong> u ime Kluba GLAS-a, Pametno i Stranke s Imenom i Prezimenom te naglašava kako je zdravstvo došlo do točke pucanja. </p><p>- I umjesto da se pripreme za krizu na odgovarajući način, među građane su uveli strah, nervozu, osjećaj bespomoćnosti i neizvjesnosti - poručila je. </p><p>Zato je, dodala je, oporba u saborsku proceduru uputila još jednu interpelaciju i to o stanju u zdravstvenom sustavu, odnosno o pripremljenosti na korona krizu. </p><p>- Vlada je nepripremljena ušla u drugi val krize, pri čemu u donošenju odluka zaobilazi Sabor. Pokrećemo interpelaciju jer želimo da dođu u Sabor i kažu kako su se pripremili, kako upravljaju krizom, što čine, pogotovo jer je premijer u proljeće rekao da smo pobijedili koronu - poručila je Mrak-Taritaš.</p><p>U vrijeme korona krize značajno su pali kvaliteta i dostupnost dijagnostike i liječenja za sve druge bolesti, od onkoloških, kardiovaskularnih, endokrinih, ginekoloških, dermatoloških do psihijatrijskih, upozorila je <strong>Marijana Puljak</strong> (Pametno).</p><p>- Svi ostali pacijenti odgađaju liječenje i terapije. U prva dva tjedna svibnja broj žena novooboljelih od raka dojke bio je upola manji nego u isto vrijeme lani, jer zbog straha nisu došle na svoje redovne i kontrolne preglede. Dogodit će se da ćemo imati kasno dijagnosticiranje tih bolesti, a onda upitne ishode i rezultate liječenja - istaknula je. </p><p><strong>Dalija Orešković</strong> iz Stranke s imenom i prezimenom upozorila je pak i na pravnu nesigurnost i činjenicu da građani nikada ne znaju kada će Stožer neko njihovo postupanje proglasiti protupravnim. Naglasila je i dvostruke standarde u donošenju odluka Stožera.</p><p>- Neovisno o tome što je Ustavni sud rekao o odlukama Stožera, vidimo da se na dnevnoj bazi donose drugačija pravila, koja se kroz praksu drugačije i interpretiraju. Pojedine situacije proglašavaju se remećenjem javnog reda i mira pa se njihov organizator procesuira, a s druge strane ima skupova koji su visokorizični za građane, ali za njih su ad hoc dopuštene mjere - istaknula je.</p><p><strong>Andreja Marić</strong>, SDP-ova saborska zastupnica, inače liječnica. naglasila je kako je problem zdravstva to što se nagomilani problemi rješavaju presporo, a vremena za čekanje nema.</p><p>- Nema još uvijek programa sanacije i reforme zdravstva, nismo vidjeli plan rješavanja nagomilanih dugova, plan otplate dugova veledrogerijama, Nacionalna strategija borbe protiv raka još nije u saborskoj proceduri, postoje brojni organizacijski i kadrovski problemi - poručila je.</p><p><strong>Tomislav Tomašević</strong> u ime Kluba zeleno-lijevog bloka istaknuo je kako Vlada od početka krize izbjegava bilo kakvu raspravu, a kamoli donošenje odluka u Saboru o mjerama u zdravstvenom sustavu i gospodarstvu.</p><p>- To nije dobro jer mjere koje se donose imaju posljedice za ljudska prava, gospodarstvo, za zdravlje građana, zato se o tome mora raspravljati u Saboru. Arbitrarno, politički i stranački motivirano donose se razne mjere kako odgovaraju HDZ-u i Vladi, zbog čega je povjerenje u institucije nikada manje - naglasio je.</p><p><br/> </p>