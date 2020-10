Oporba je uputila zahtjev za ocjenu ustavnosti rada Sabora, HDZ brani izmjene Poslovnika

Saborski Odbor za Ustav poslao je očitovanje Ustavnom sudu u kojem se brane izmjene Poslovnika donesene još u prošlom sazivu, ali i u vrijeme epidemije. Ocjenu ustavnosti zatražilo je 35 zastupnika

<p>Saborski Odbor za Ustav raspravljao je u četvrtak o zahtjevu 35 zastupnika koji su uputili Ustavnom sudu vezano za rad Sabora. Na inicijativu <strong>Zeleno-lijevog bloka</strong>, dio oporbenih zastupnika od Ustavnog suda traži ocjenu ustavnosti Poslovnika Sabora prema kojem je promijenjen način rada zastupnika u vrijeme epidemije. Oporbeni zastupnici se ne slažu s uvjetima koje je propisalo Predsjedništvo, a u kojima im je ograničen rad. Podsjetimo, u sabornici istovremeno mogu biti samo 42 zastupnika, a već ranijim izmjenama Poslovnika, prije epidemije i nastupanja posebnih uvjeta, još u prošlom sazivu, skraćeno im je vrijeme za rasprave i smanjen broj replika. </p><p>Predsjednik Odbora, HDZ-ov <strong>Dražen Bošnjaković,</strong> poručuje kako je Sabor ovlašten donositi Poslovnik koji regulira način rada te da epidemija podrazumijeva posebne uvjete.</p><p>- To su promjene radi zaštite zdravlja zastupnika, nazočnost jest ograničena, međutim nikome nije ograničeno raspravljanje, onaj tko je u sabornici može raspravljati. Smatram da nije došlo do ugroze procesa i narušavanje prava jer svi mogu doći na red i raspravljati, replike se mogu također mijenjati Poslovnikom. Ustavni sud će raspraviti zahtjev, a odgovor Odbora ne obvezuje sud - poručio je.</p><p>SDP-ov <strong>Peđa Grbin</strong> ističe kako je bilo nužno donijeti odredbe koje će urediti rad Sabora u izvanrednim okolnostima, ali ne u smislu uskraćivanja prava zastupnika.</p><p>- Međutim imamo problem koji se ne tiče samo skraćivanja vremena za govor ili ograničavanja broja zastupnika u Saboru, već onemogućavanje repliciranja predlagatelju, premijeru. Epidemiološke mjere kao zaštita zdravlja i sprječavanje širenja bolesti da, ali uskraćivanje prava na raspravu i repliciranje ne - kaže Grbin koji nudi kompromis.</p><p>- Nije dobro da o načinu rada Sabora odlučuje Ustavni sud, predlažem za idući tjedan sastanak svih predstavnika Klubova kako bismo vidjeli kako korigirati Poslovnik da imamo zaštitu zdravlja, a da se ne ograničava govor pojedinaca - rekao je. </p><p><strong>Tomislav Tomašević</strong> (Zeleno-lijevo blok) poručio je kako je mandat zastupnika osobni te da je ovime prekršeno načelo razmjernosti.</p><p>- Samo četvrtina zastupnika može replicirati, oni koji nisu u toj četvrtini ne mogu, ubili smo raspravu o točkama, ne znamo koliko će trajati epidemija, ovo je bilo kratkoročno rješenje. Poslali smo prijedlog načina kako da svi mogu relicirati, da se zastupnici rasporede ne samo u sabornici nego u druge salone kako bi svi mogli sudjelovati u raspravi, već dva tjedna nismo dobili odgovor - istaknuo je naglasivši kako su potrebna srednjoročna rješenja, a kao dodatni problem i to što se ne zna kako je tko glasao o pojedinoj točki. </p><p>Naime, za vrijeme glasanja zastupnici su raspoređeni u sabornici i dvije dvorane, a oni koji su u samoizolaciji ili izolaciji zbog korona virusa glasaju online od doma.</p><p>HDZ-ov <strong>Branko Bačić</strong> podsjetio je da je Odbor jednoglasno donio izmjene Poslovnika. </p><p>- Prije par mjeseci vodili su se jednim načelom, a sada propitkuju i to je nekorektno. Na proširenoj sjednici Predsjedništva dogovoreno je da se dostave pisani prijedlozi, neki Klubovi su poslali prijedloge uz istovremeno i zahtjev za ocjenu ustavnosti. Da je bilo najbolje namjere, trebalo je pričekati novu sjednicu proširenog Predsjedništva i tek onda, ukoliko se ne dogovorimo, ocjenjivati Poslovnik, riječ je o političkoj korektnosti - istaknuo je Bačić koji smatra da zastupnicima nisu ukinuta njihova ustavna prava. </p><p>- U vrijeme epidemije napravili smo sve za zaštitu zdravlja i nije bila namjera ograničiti ikoga da govori u Saboru. Nemogućnost da svi repliciraju predlagatelju je temeljeni razlog za ocjenu ustavnosti, a čitajući cijeli Poslovnik onda je cijeli protuustavan jer, primjerice, na aktualnom prijepodnevnu samo 40 zastupnika postavlja pitanje koje odabere Klub, svaki zastupnik može postaviti pitanje premijeru i predlagatelju, može se javiti za raspravu - rekao je. </p><p>Grbin ne zna je li smiješno ili žalosno što govori Bačić.</p><p>- Teza da nije ograničeno pravo na govor ne stoji - poručio je ponovivši prijedlog da se najprije svi sastanu idući tjedan i probaju vidjeti mogu li doći do boljih rješenja.</p><p>- Jedno govorite danas, drugo jučer, a vi ste jedan od autora Poslovnika - poručio mu je Bačić.</p><p>Tomašević je naglasio kako su već prije tri tjedna rekli da će podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti te da tada nitko nije rekao da se pričeka. </p><p>Predsjednik Domovinskog pokreta i potpredsjednik Sabora, <strong>Miroslav Škoro</strong>, također upozorava kako su zastupnicima prekršena zakonska i ustavna prava. </p><p>- Puno puta u sabornici ima dovoljno mjesta i drugačijom organizacijom bi mogli omogućiti da više kolega sudjeluje u raspravi. Svjestan epidemioloških mjera bio sam za izmjene, no smeta me neujednačena primjena, sjednice su nam kao hokejaške utakmice gdje se moramo brzo izmjenjivati. Može se napraviti kvalitetnije rješenje - rekao je.</p><p><strong>Sandra Benčić</strong> (Zeleno-lijevi blok) naglasila je kako je nemoguće unutar Ustava propisati da se suspendira pravo zastupnika.</p><p>- Ograničenja su nerazmjerna. Ograničavate prisutnost na sjednici Sabora, a može se videolinkom osigurati sudjelovanje, kao i u drugim prostorijama. Ni tematskih sjednica nema jer se ne mogu održavati. Predlažemo i da se pitanja postavljaju ispred sabornice - istaknula je.</p><p>I SDSS-ov <strong>Milorad Pupovac</strong> podržao je prijedlog da se sastanu još jednom kako bi usuglasili stavove po ovom pitanju. </p><p>- U ovim okolnostima ograničenja ne postoje samo za zastupnike već za sve ljude. Mi smo za to da se u konzultacijama s Klubovima vidi može li se izmijeniti Poslovnik - rekao je.</p><p>Bošnjaković kao predsjednik Odbora je pojasnio da Odbor ima osam dana da pošalje očitovanje Ustavnom sudu. <br/> - Nemam ništa protiv sastanka Klubova, moj prijedlog je da pošaljemo odgovor, a ako se dođe do rješenja zahtjev će se povući. Ne treba se ljutiti na zahtjev kolega - rekao je.</p><p>HDZ-ov Damir Habijan istaknuo je kako kolege u zahtjevu ne navode mjere koje bi manje ograničavale prava zastupnika. <br/> - Trebali bi biti konkretniji - rekao je.</p><p>Nakon rasprave je Bošnjaković poručio kako će Ustavnom sudu poslati očitovanje, u kojem će se braniti izmjene Poslovnika, ali je svejedno najavio i još jednu raspravu za idući tjedan.<br/> </p>