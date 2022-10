Oporba o ZTC-u: Mario Banožić mora otići i podnijeti političku odgovornost. Trebao je i ranije

Ravnatelj bi trebao otići nakon ovoga gafa u Zrakoplovno-tehničkom centru. Ali nije kriv samo on, trebao bi otići i resorni ministar Mario Banožić, to je sada odgovornost premijera Plenkovića, poručio je zastupnik Socijaldemokrata i predsjednik saborskog Odbora za obranu Franko Vidović komentirajući otkriće da su ruski trgovci oružjem bili u ZTC-u u jeku ruske agresije na Ukrajinu i u vrijeme dok je Rusija pod sankcijama Europe.

Ministar koji nije u stanju uspostaviti red u ZTC-u, nije u stanju ni voditi ministarstvo, naglasio je.

- Takvo kršenje sankcija najgori je mogući potez za ugled Hrvatske. Ne mogu shvatiti kome može pasti na pamet da u vrijeme kada je Rusija pod sankcijama ide pregovarati o bilo čemu s Rusima - rekao je Vidović.

I predsjednica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić smatra da s ministarske pozicije mora otići Mario Banožić, koji je nadležan za ZTC u kojem, dodala je, vlada opće rasulo.

- Vrijeme je da on ode, trebao je već i prije, i podnese političku odgovornost za sve što se događalo i ovo ljeto. Ugroza naših građana već je bila dovoljna da podnese političku odgovornost, no činjenica je da se u ovoj Vladi taj pojam ne poznaje, od premijera na dalje - rekla je.

Najavila je kako će njezin Klub ponovno uputiti zahtjev za uvođenje monitoring-mehanizma kojim bi se pratilo koliko se hrvatske tvrtke zaista drže odredbi o sankcijama prema Rusiji.

- Kada smo to tražili nije naišlo na odobravanje. Sankcije se evidentno krše i to od onih tijela koja su odgovorna Vladi - rekla je Benčić koja misli da su obavještajne agencije znale za dolazak Rusa na sastanak s predstavnicima ZTC-a u Velikoj Gorici.

- Obavještajni aparat to mora znati. Ako ne zna, onda je problem, ali ja vjerujem da su znali, samo mi kao javnost ne znamo što obavještajni aparat zna i ne moramo sve stvari znati. Ali me baš zanima kako premijer Plenković nije dobio tu sigurnosnu informaciju, ali je dobio neke insinuacije o vanjskim i unutarnjim neprijateljima, gdje ruski kapital djeluje preko oporbenih stranaka na destabilizaciju njegove fantastične vlasti - istaknula je.

Da nije normalno da ruski trgovci sastanče u ZTC-u u ovo vrijeme smatra i SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

- Naravno da to nije normalno, ali tu se možemo osvrnuti na temu protupožarne zaštite. Ovo je samo posljedica jednog neupravljanja sustavom. Nije Hrvatskoj problem korupcija, nje ima svugdje, ali je problem da je ona ovdje sistemska i da, nažalost, vladajuća stranka ne upravlja sustavom. To se vidi na svim razinama - istaknuo je dodavši kako je dolazak Rusa u Veliku Goricu u nadležnosti VSO-e te da su oni to morali znati.

A onda i premijer Andrej Plenković.

- Premijer mora upravljati sustavom. Ali on ne upravlja sustavom i to je izvor svih zala u RH - rekao je.

Vrh ZTC je trebao otići još davno, poručio je, kad se vidjelo da protupožarna zaštita neće biti spremna na vrijeme i da avioni neće do ljeta biti popravljeni.

- Tu je, naravno, odgovornost i Banožića koji je apsolutno nekompetentan za svoj resor. Opet se ponavljam, ali tko je taj koji postavlja ministre? Andrej Plenković. O tome se radi - naglasio je.

Istaknuo je i kako je kao predsjednik Odbora zatražio izvješće SOA-e da li stvarno postoji financiranje političkih stranaka iz vanjskih izvora i da li postoje neki centri moći koji upravljaju našim životima, a nakon premijerovih izjava i insinuacija da iza oporbe stoje unutarnji i vanjski utjecaji.

- Iz izvješća će biti sve vidljivo. Ali ono što mogu reći, u dosadašnjim izvješćima nigdje nisam pročitao da postoji neka organizacija, udruga, zaklada, think tank, da bi netko financirao bilo koju političku stranku u Hrvatskoj izvana. To ne postoji, možda se nešto promijenilo, vidjet ćemo. Ili vam je to sve jedan veliki spin da se odmakne od nacionalnih tema i da se stvori neka šizofrena situacija da postoje unutarnji i vanjski neprijatelji - rekao je dodavši kako ga to podsjeća na Franju Tuđmana i crne, zelene i žute vragove.

- Ne postoji nikakva ugroza, ovo je samo skretanje pozornosti s tema koje tište svakodnevno građane - dodao je.

