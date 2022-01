Ministar graditeljstva Darko Horvat mora otići, složni su u oporbi. Stoga danas, na inicijativu predsjednice GLAS-a Anke Mrak Taritaš, u saborsku proceduru upućuju zahtjev za njegovim opozivom.

- Svi građani RH su svjesni da ministar Horvat ne može odraditi posao obnove. Pokazao se vrlo učinkovit u nečinjenju, u lijepoj priči, ali obnove nema. Jedan jedini čovjek u Hrvatskoj, Andrej Plenković, će braniti Horvata, ali u dubini duše i on je svjestan toga da on taj posao ne može odraditi - poručila je Mrak Taritaš naglasivši kako obnove neće biti sve dok je Horvat na mjestu ministra.

'Ministar Horvat nije sposoban, a Plenkovića boli briga'

- Oporba, od ljevice do desnice, se bori za obnovu, za sve one ljude na Baniji koji su u kontejnerima i ne znaju kad će otići iz njih, za svaku onu zgradu u Zagrebu koja vapi za obnovom, za sve one građane koji samo žele znati kada će obnova krenuti i kada će doći na red. Od potresa u Zagrebu prošle su dvije godine, od onog na Baniji godinu dana. Za to vrijeme se puno pričalo, a nije se radilo. Došlo je vrijeme da se radi, a da bi se radilo ministar Horvat treba otići - naglasila je.

Ministar Horvat nije sposoban, a premijera Plenkovića boli briga, poručuje predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

- Neosporna je činjenica da javnih i privatnih zgrada ima toliko da bi mi sredstva iz Fonda solidarnosti mogli potrošiti nekoliko puta, ali zbog nesposobnosti Horvata i Plenkovića obnova stoji i ne događa se ništa. Ovo je pitanje je higijene, civilizacijsko je pitanje da Horvat ode jer šteta koju on u ovom trenutku čini za Hrvatsku je nemjerljiva - istaknuo je dodavši kako proces obnove postaje i korupcijska afera.

- Imamo nesposobnost da se provedu natječaji, a s druge strane se ponovno pojavljuju određene firme koje istražuje Ured europskog javnog tužitelja zbog korupcijskih afera, kao oni koji će dobiti milijune iz postupka obnove. To je opet tipična HDZ-ovska priča i tome mora doći kraj. 17. lipnja, kad se podvuče crta oko Fonda solidarnosti, razgovarat ćemo i o odgovornosti Plenkovića - poručio je.

'Pitanje odlaska Horvata je pitanje zajedničkog interesa svih političkih opcija i građana'

Zastupnica zeleno-lijevog bloka, Sandra Benčić, istaknula je kako je Vlada slavodobitno 15. siječnja ove godine pustila vijest da na proljeće kreću prva rušenja kuća stradalih u potresa u Krapinsko-zagorskoj županiji.

- Točno dvije godine nakon potresa. Ako to nije razlog za ostavku glavnog koordinatora obnove, ja ne znam što bi drugo trebalo biti. Tek sada su dobivene dozvole za rušenje one kuće na uglu Đorđičeve u Zagrebu koja ugrožava prolaznike. Ne samo da obnova nije krenula nego Horvat nije mogao realizirati niti uklanjanje građevina koje svakodnevno prijete sigurnosti naših građana - istaknula je naglasivši kako je pitanje odlaska ministra Horvata i obnove pitanje zajedničkog inetersa svih političkih opcija u Hrvatskoj i svih građana.

- I premijer bi ovog puta trebao zauzeti drugačiji stav od onoga koji inače ima kada oporba traži opoziv ministara. Jer ovo nije vježbanje mišića, ovo je pitanje da li će naši građani treću, odnosno na Baniji drugu zimu za redom spavati u kontejnerima, da li će i slijedeći Božić dočekati tamo. Ovo je pitanje da li će ova država zaista obnoviti manje kuća nego što je to napravila do sada jedna zaklada, konkretno, Solidarna - kazala je.

'Horvat će skupo koštati RH'

Pitanje smjene ministra Horvata je i pitanje budućnosti Hrvatske, poručuje predsjednica Kluba Socijaldemokrata Ivana Posavec Krivec.

- Pitanje obnove je pitanje ove generacije, odgovorosti ove generacije. Ako premijer Plenković nije spreman zamijeniti najslabiju kariku u svojoj Vladi, onda preuzima potpunu odgovornost. Svi oni koji će glasati za njegov ostanak preuzimaju odgovornost nečinjenja. Minisatr Horvat i njegovo nečinjenje skupo će koštati Republiku Hrvatsku jer nećemo povući namijenjena sredstva već ćemo morati plaćati iz proračuna, već ionako previše osiromašenih građana. Stoga oporba danas jedinstveno poziva premijera na razum, ovo je zadnji trenutak u kojem je moguće zamijeniti najslabiju kariku da bi lanac ostao čvrst i da bi se obnova dogodila - istaknula je naglasivši kako je sada premijer na potezu.

'Ako ga Plenković bude branio, onda on preuzima odgovornost i stavlja svoju glavu na pladanj'

- Premijer mora biti svjestan da u trenutku kada dođe u Sabor pred građane braniti ministra, misleći da time demonstrira svoju moć prema oporbi, jer je ta igra moći, budimo realni, jedino što ga doista zanima, on direktno i nedvosmisleno potvrđuje da je zadovoljan dosadašnjim tijekom obnove i za svo ovo djelovanje ministra Horvata preuzima odgovornost te stavlja svoju glavu na pladanj - poručila je Mostova Marija Selak Raspudić upozorivši i na porast nasilja u obitelji.

- Dok je nasilje u obitelji za vrijeme pandemije u cijeloj RH poraslo za tragičnih 40 posto, na Banovini je ta brojka još gora i dosegnula je nevjerojatnih 50 posto. U ovom trenutku dok mi razgovaramo o smjeni ministra Horvata možda je jedna žena dobila šamar jer nasilje eskalira u nemogućim kontejnerskim životnim uvjetima. Tako da je nedovoljno reći da ministar Horvat ništa ne čini , on svojim nečinjenjem čini i previše. Njegovo nedjelovanje ima direktne posljedice. Obnova se tiče svih građana, koštat će po glavi stanovnika 85.000 kuna, a svakim danom razduljivanja i nepovlačenja sredstava, rastom inflacije i troškova građevine, svatko od nas košta sve više - istaknula je.

'Nije pet do 12 nego 12 i pet'

IDS-ov Emil Daus naglašava kako je dosta.

- Nije pet do podne nego podne i pet. Na jadranskoj obali imamo drugi paradoks. Ovdje se ne gradi, a kao ministar prostornog uređenja Horvat također ima neuređeno zemljište diljem jadranske obale. Zadnji je čas, ili kako bi mi u Istri rekli, zadnja je ura da se smjeni ministra - poručio je.

Ministar Horvat je najprije oduzeo ljudima pravo na rad, a sada im oduzima pravo na stanovanje, upozorava predsjednica Radničke fronte Katarina Peović.

'Horvat je jedna od najvećih štetočina u Vladi'

- Riječ je o ministru koji je jedna od najvećih štetočina u Plenkovićevoj Vladi, još od onda kad je bio ministar gospdoarstva i kada je uništavao Uljanik. Svaki put je zaposlenicima odgovarao "više ćemo znati idući tjedan", zbog čega su ga Uljanikovci nazvali "ministar - idući tjedan." Da ne bismo izgubili i pravo na stanovanje, ovaj ministar doista treba otići. Nije odgovoran samo zato što ništa nije činio nego i zbog onog što je činio. To je ministar koji je ključna karika u Plenkovićevoj vladi za prljave poslove, on je taj koji je na sebe preuzeo raditi one stvari koje nisu pretjerano popularne ili ne raditi ništa kada mu odgovara. Ali rezultati su isti. Nadamo se da će njegovom smjenom trka prema dnu prestati - istaknula je.

Nezavisni Damir Bajs ističe kako dinamikom obnove nisu zadovoljni ni u Vladi, a ni koalicijski partneri.

- Ovo je prvi puta da ministar koji ima opoziv ispred sebe ima samo uvjetnu potporu koalicijskih partnera pa i samog HDZ-a. Napravimo nešto i omogućimo ljudima da žive normalnim životom - poručio je.

Podsjetimo, HSLS-ov Dario Hrebak, HDZ-ov koalicijski partner je poručio kako Horvatu daje podršku, ali uvjetno samo do 17. lipnja.