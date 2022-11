Oporba: 'Tražimo da Vlada uputi Saboru izmjene izbornog zakonodavstva u roku 60 dana'

Već je u siječnju nakon prve objave popisa stanovništva postalo jasno koliko je na čitavom području Hrvatske nejednako pravo glasa, istaknuo je predsjednik SDP-a Peđa Grbin govoreći o temi koja se ne rješava godinama, a koja bi, ukoliko se sada konačno ne riješi, mogla izazvati kaos.

Još prije 12 godina Ustavni je sud upozorio na nužnost promjene izbornih jedinica. Novo upozorenje da bi ustavnost idućih parlamentarnih izbora mogla doći u pitanje ukoliko se ne izbalansira težina glasa birača po pojedinim izbornim jedinicama uputili su ponovno ovih dana.

- Na Saboru je da uredi to pitanje jer držim da bi utjecalo na ustavnost izbora kada bi se oni proveli bez promjene izbornih jedinica. Ne mogu u ovom trenutku zamisliti da bi se sljedeći izbori mogli održati po sadašnjim izbornim jedinicama. Nakon popisa stanovništva utvrđeno je da su odstupanja još veća nego što su bila 2010. godine, kada je Ustavni sud izašao s izvješćem koje Sabor do danas nije poštivao - rekao je prošlog tjedna predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović.

Oporba se zato danas okupila u Saboru te dogovorila da će u proceduru uputiti zahtjev za provođenjem rasprave na tu temu, ali i zaključak kojim bi se obvezala Vlada da u roku od 60 dana Saboru uputi promjene izbornog zakonodavstva.

- Pravo glasa na čitavom teritoriju Hrvatske mora vrijediti isto, što danas nije slučaj i nakon objave rezultata popisa stanovništva jasno je da Vlada mora intervenirati. Predsjednik Ustavnog suda ukazao je na problematičnost i doveo do toga da nama danas prijeti mogućnost da se izbori ne mogu održati. Potpuno mi je nejasno zašto Vlada nije spremna reći da problem postoji i da ga je spremna rješavati - poručio je Grbin naglasivši kako će nakon zahtjeva oporbe HDZ napokon morati reći što planiraju napraviti.

- Na stolu postoji čitav niz modela o kojima ćemo razgovarati, no ključno je da se shvati da problem postoji i da se ide rješavati - rekao je podsjetivši kako je SDP ranije predložio model sa šest izbornih jedinica koje prate teritorijalni ustroj Hrvatskoj u kojima se nužno ne bira isti broj zastupnika.

- Ali nećemo tome robovati jer želimo osigurati da dođe do rješenja koje će osigurati da pravo glasa svugdje u Hrvatskoj vrijedi isto - napomenuo je.

Slično razmišljaju i u Zeleno-lijevom bloku.

- Naš prijedlog je išao u smjeru, a radili su ga stručnjaci za GONG, da Hrvatska ima pet ili šest izbornih jedinica, da se u njih klasteriraju županije i da se, s obzirom na broj stanovnika, bira proporcionalni broj zastupnika. Nije moguće prekrojiti izborne jedinice da u njima imate isti broj građana u svakoj, a da to prati neku teritorijalnu logiku Hrvatske - istaknula je predsjednica Kluba Sandra Benčić.

Prema tome, dodala je, svaka izborna jedinica, s obzirom na broj stanovnika, mora imati određen broj zastupnika koje bira.

- A klasteriranje znači da, primjerice, sve slavonske županije čine jednu izbornu jedinicu i da s obzirom na broj stanovnika, kako bi glasovi vrijedili isto, bira proporcionalni broj mandata u Saboru. I ne može se koristiti argumente, koji su čisto političke naravi, kao što je rekao župan Ivan Anušić da ne može Slavonija izgubiti tri zastupnika. Ne radi se o tome je li to Slavonija, Lika ili Istra. Radi se o tome da glas mora vrijediti jednako u svim dijelovima zemlje. Ako negdje ima manje stanovnika, proporcionalno se bira manje zastupnika, a ako ih negdje ima više, onda ih se bira više. To je jednostavna činjenica. A zašto je Slavonija došla do toga? E, to je političko pitanje i politička odgovornost Anušićeve stranke i niti jedne druge - poručila je.

Zajedničko stajalište oporbe je, istaknuo je Mostov Nino Raspudić, da je potrebno srediti popisa birača jer ne odgovara stvarnom stanju.

- Uz to, 2022. godina je zaista krajnji trenutak da se uvede dopisno, e-glasovanje kako bi se povećala participacija građana jer mi imamo jednu od najmanjih izlaznosti uopće u demokratskom svijetu - kazao je.

Mostovcima se najpoštenijim modelom čini da cijela Hrvatska bude jedna izborna jedinica.

- To bi pružilo najbolji presjek volje građana. A ako se osvrnemo na lamentacije župana Ivana Anušića da bi Slavonija izgubila nekoliko zastupnika ako se korigiraju izborne jedinice, treba reći da je dobar dio Slavonaca u proteklom razdoblju iselio prema Zagrebu i kada bi Hrvatska bila jedna izborna jedinica, taj utjecaj Slavonaca bio bio maksimalno moguć. Na svaki drugi način, a nužno je korigirati izborne jedinice jer je tako rekao Ustavni sud, udio slavonske političke volje će biti manji. HDZ-u sada nije lako jer mu je pad rejtinga sada već konstanta, ali moraju omogućiti da glas svakog građanina RH vrijedi jednako i loptica je na njihovoj strani - poručio je Raspudić.

Istog stava o jednoj izbornoj jedinici kao najpoštenijem modelu su i Suverenisti.

- Onda je automatizmom i nešto manji prag, ali najpoštenije je da se držimo odluka Ustavnog suda da svaki glas jednako vrijedi, a da, s druge strane, neće biti zakinuti demografsko opustošeni krajevi Hrvatske - kaže predsjednik Marijan Pavliček predlažući također uvođenje dopisnog glasanja, ali i novčanih kazni za one koji ne izlaze na izbore.

- Hrvatska ima jednu od najnižih stopa izlaznosti na izbore i upravo na tome su vladajući i uspjeli vladati zadnjih šest godina.

Ima tu niz modela koji se mogu primijeniti, ali mislimo da je najpošteniji ovaj od jedne izborne jedinice gdje će svi krajevi biti jednako zastupljeni. Tada se ne bi morala odluka Ustavnog suda svakih 10-ak godina mijenjati jer je činjenica da će se demografska katastrofa u Slavoniji i Baranji još više osjetiti sljedećih 10 godina - istaknuo je.

Rješenje, smatra predsjednica Socijaldemokrata Ivana Posavec Krivec, treba naći u postojećem zakonu koje bi trebalo regulirati da se definira i broj birača koji biraju pojedinog zastupnika.

- Konkretno, mislimo da je najpoštenije rješenje da se definira koliko će Parlament imati zastupnika, Ustav nam je rekao od koliko do koliko, ne bježimo od činjenice da možda treba i smanjiti broj zastupnika, i vidjeti koliko će se birati zastupnika i onda ih rasporediti po broju birača izborne jedinice. Osnovni uvjet za to je urediti popis birača i granice postojećih izbornih jedinica ili definirati klizni broj izabranih zastupnika po izbornim jedinicama. Ako imamo postojeće izborne jedinice, onda ne možemo u svima birati jednak broj zastupnika. Ako u svim izbornim jedinicama biramo jednak broj zastupnika, onda ne možemo zadržati granice postojećih jedinica.

Mi smo za uravnoteženje do kojeg moramo doći konsenzusom, za razgovore o onome što će biti svima najprihvatljivije - istaknula je.

Domovinski će pokret, najavio je Stipo Mlinarić, imati sjednicu Predsjedništva na kojem će utvrditi stav stranke. Potez HDZ-a se čeka.

