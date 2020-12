- Svi se sje\u0107amo da smo prije ljeta slu\u0161ali\u00a0od Vlade da je virus pobije\u0111en, ali da nas \u010deka izrazito te\u0161ka jesen. S jedne strane su\u00a0postojale\u00a0informacije koje su nagovje\u0161tavale da bi na jesen moglo do\u0107i do novog vala i porasta broja oboljelih, no istovremeno\u00a0 nije se poduzelo dovoljno da se sustav na adekvatan na\u010din pripremi na to - poru\u010dila je\u00a0Dalija Ore\u0161kovi\u0107, zastupnica Kluba Centra i GLAS-a\u00a0istaknuv\u0161i kako tome najbolje svjedo\u010di \u010dinjenica da je kao glavna Covid bolnica u Zagrebu odre\u0111ena KB Dubrava, koja op\u0107enito ima najve\u0107i priljev bolesnika, a\u00a0da javnosti nikada nije protuma\u010deno za\u0161to je upravo ta bolnica odabrana.

- Ali kad se ve\u0107 odabrala ta bolnica, nije se napravilo dovoljno da se sama bolnica osposobi za adekvatnu skrb Covid bolesnika, a to znamo po tome \u0161to imamo manjak lije\u010dnika, lijekova, materijala, elementarnih potreba, na \u0161to su ukazivali i sami lije\u010dnici. Imali smo nedavno i njihove prosvjede ispred bolnice i govorili su da je sustav potpuno nepripremljen - ka\u017ee.\u00a0

Liste \u010dekanja su porasle, operacije se otkazuju, a brojne preventivne kontrole ne obavljaju, naglasila je.

- I to\u00a0\u0107e za godinu, dvije dovesti do porasta oboljelih.\u00a0Sabor bi, stoga, trebao biti mjesto gdje se raspravlja o svemu onome \u0161to je od nacionalnog interesa - istaknula je dodav\u0161i kako se\u00a0Sto\u017eer\u00a0ispolitizirao\u00a0te da su donosili\u00a0politikantske odluke.

- I sada se to prebija preko le\u0111a gra\u0111ana.\u00a0Mi smo zato tra\u017eili, bez fige u d\u017eepu, konsenzus jer bi vladaju\u0107ima tad bilo lak\u0161e donositi odluke i skinuli bi sa sebe dio tereta. Tra\u017eili smo i da se Sto\u017eer raspusti i da se nadogradi, pro\u0161iri s \u010dlanovima oporbe i brojnim stru\u010dnjacima, koji nemaju iskaznicu HDZ-a i da u njegovu radu sudjeluje i predsjednik dr\u017eave - rekla je.\u00a0

Odluke treba donositi brzo, naglasila je, ali one trebaju biti takve da su provedive i da javnost u njih ima povjerenja.

- Kada prednost date struci, onda nije tako te\u0161ko posti\u0107i odre\u0111eni konsenzus. \u0160to imamo od brzih, nekvalitetnih i duboko proma\u0161enih odluka i mjera Sto\u017eera i Vlade? Imamo eskalaciju broja zara\u017eenih, oboljelih i, na\u017ealost, umrlih - zaklju\u010dila je.

Zastupnica Zeleno-lijevog bloka, Sandra Ben\u010di\u0107, poru\u010duje kako Vlada na probleme i sve goru epidemiolo\u0161ku situaciju odgovara stihijski.\u00a0

- Mi\u00a0smo jo\u0161 u listopadu tra\u017eili da se promijeni model upravljanja krizom, da se postavi tzv semafor, koji bi jasno indicirao u kojem trenutku se prelazi na koje mjere, te da se razdvoji unutar Sto\u017eera epidemiolo\u0161ka struka i njihove preporuke od onog \u0161to je kona\u010dna odluka Vlade ili Sabora u primjeni mjera, kako bi to\u010dno znali koja je odgovornost znanstvenog dijela, a koja politi\u010dara. Tra\u017eili smo i da se sve one mjere, koja ograni\u010davaju slobode gra\u0111ana, donose po \u010dlanku 17. Ustava, odnosno dvotre\u0107inskom ve\u0107inom u Saboru,\u00a0da se\u00a0ulo\u017ei vi\u0161e u zdravstveni sustav i njegove otpornosti na ovu krizu i\u00a0da se pove\u0107aju pla\u0107e za medicinsko osoblje - podsjetila je Ben\u010di\u0107 naglasiv\u0161i kako su brojni oni, koji zbog lo\u0161eg upravljanja ovom krizom, nisu dobili zdravstvenu skrb.\u00a0

- A\u00a0tu posebno mislim na one koji boluju od malignih bolesti, a koji bi trebali biti prioritet uz Covid bolesnike. Jedan od klju\u010dnih problema je, ne samo to \u0161to nemamo dovoljno kapaciteta za sve oboljele, nego i to \u0161to nismo osigurali skrb za najte\u017ee pacijente - poru\u010dila je.\u00a0

Najodgovornijim\u00a0u cijeloj ovoj situaciji vidi premijera Andreja Plenkovi\u0107a.\u00a0

- Umjesto da se skriva iza Sto\u017eera, smatramo da treba deklarirati da je on taj koji donosi odluke, koje jesu politi\u010dke naravi jer druga\u010dije ne mogu biti, ali da onda za njih snosi odgovornost. Upravo zato nismo htjeli pojedina\u010dnu odgovornost Vilija Bero\u0161a jer znamo da se ne radi o njemu. Odgovornost je na premijeru Plenkovi\u0107u - poru\u010dila je.\u00a0

SDP-ova Andreja Mari\u0107, lije\u010dnica u \u017dupanijskoj bolnici \u010cakovec, isti\u010de kako problemi u zdravstvenom sustavu itekako postoje te da o njima treba razgovarati.\u00a0

- U po\u010detku smo davali potporu radu Sto\u017eera i Vlade u ovoj epidemiji, radi se o novoj po\u0161asti i nikome nije bilo, no sad nakon devet mjeseci smatramo da je potrebno govoriti o svim problemima s kojima se susre\u0107e i zdravstveni sustav i cijela zemlja zbog korona krize. Vlada i Sto\u017eer napravili su gre\u0161ke i one su \u010desto bile o\u010dekivane jer, ponavljam, radi se o novoj bolesti, ali\u00a0vladaju\u0107i ne prihva\u0107aju konstruktivne\u00a0prijedloge\u00a0i savjete\u00a0struke. Oporba se nudila pomo\u0107i jer je zdravstveni problem nadstrana\u010dko pitanje - poru\u010dila je dodav\u0161i kako od Vlade i Sto\u017eera tra\u017ee mjese\u010dno podno\u0161enje izvje\u0161\u0107a o svom radu, da priznaju gre\u0161ke i prihvate prijedloge oporbe i struke.

- I ova Interpelacija je put da se o svim tim problemima progovori ovdje u Saboru - istaknula je.

Podsjetila je kako su jo\u0161 prije mjesec upozoravali kako je potrebno masovnije testiranje. To je, nagla\u0161ava, najbolja mjera u borbi protiv epidemije.

- Tra\u017eili smo i tra\u017eimo i dalje cost benefit analizu. S jedne strane imate ve\u0107i broj testiranja, tro\u0161kove za opremu, respiratore, a s druge strane imate ekonomske posljedice ovoga \u0161to sad vidimo, a to je zatvorenost mnogih objekata. Struka smatra da masovno testiranje zna\u010di put da se \u0161to prije detektiraju i izoliraju oni koji su bolesni. Kad imate vi\u0161e od pet posto pozitivnih od ukupnog broja testiranih, ve\u0107 je zvono za uzbunu, a mi sad imamo iznad 30 posto. Za masovno testiranje jo\u0161 nije kasno i to treba provoditi na svim razinama, bilo antigenski, bilo PCR - istaknula je dodav\u0161i kako su ve\u0107 tada tra\u017eili i prelazak vi\u0161ih razreda osnovnih i srednjih \u0161kola na online nastavu.

- Ja sam u svojoj Me\u0111imurskoj \u017eupaniji predlo\u017eila cijeli niz mjera, a tek sad od 14. prosinca vi\u0161i razredi idu na online nastavu. Treba uspostaviti i rad od ku\u0107e gdje god je mogu\u0107e, a tu je i pitanje obe\u0161te\u0107enja onih koji ne smiju raditi. Vlada treba donijeti jasan plan i strategiju ekonomskih okvira kako \u0107e obe\u0161tetiti te poduzetnike - poru\u010dila je.

Sve \u0161to je napravio, Sto\u017eer je napravio ili sa zaka\u0161njenjem ili su donosili krive odluke, poru\u010duje Milan Vrkljan, zastupnik Domovinskog pokreta i endokrinolog u KBC-u Sestre milosrdnice.

- Ja sam jo\u0161 prije mjesec dana govorio da \u0107e u Hrvatskoj uskoro biti rekao 1000 umrlih i svi su mi govorili kako to mogu re\u0107i. A ja vam sad ka\u017eem da \u0107e Hrvatska, prema nekim svjetskim izra\u010dunima, na prolje\u0107e vjerojatno do\u0107i do brojke od preko 7000 umrlih - poru\u010dio je dodav\u0161i kako je Hrvatska u pripremi za borbu protiv korona virusa izgubila ljeto.\u00a0

- Ure\u0111ene zemlje, kao Njema\u010dka, su iskoristile to vrijeme provo\u0111enjem edukacije pacijenata, pu\u010danstva\u00a0i medicinskog osoblja. Mi ni\u0161ta od toga nismo napravili, mi smo oti\u0161li na ljetovanje. A posljedica toga je da danas imamo stra\u0161nu brojku od skoro 90 posto umrlih onih koji su priklju\u010deni na respirator - istaknuo je dodav\u0161i kako je u KB Dubrava taj postotak preko 70 posto.\u00a0

- Hrvatska ima 800 respiratora, ali nema vi\u0161e od 20-30 lije\u010dnika sposobnih da pacijenta spoji na respirator i da ga kvalitetno prati. Sve je to posljedica spavanja preko ljeta - naglasio je dodav\u0161i kako su se\u00a0Sto\u017eer i Znanstveni savjet\u00a0raspali.

- Kako da se sad da rje\u0161enje? Jedino rje\u0161enje je duboka isprika narodu, priznati koliko je\u00a0gre\u0161aka napravljeno i poku\u0161ati se resetirati te cijeli zdravstveni sustav staviti u funkciju. Mi imamo u ovoj godini za 30 posto manje dijagnosticiranih malignih bolesti kao posljedica nepristupa\u010dnosti zdravstvenog sustava i inficiranosti svih na\u0161ih bolnica sa Covidom. Borba \u0107e biti te\u0161ka, ali od Vlade tra\u017eimo transparentnost i iskrenost - poru\u010dio je.\u00a0

Dok ostatak oporbe tra\u017ei da Vlada i Sto\u017eer jednom mjese\u010dno podnose Sabor izvje\u0161\u0107e, a Vrkljan smatra da bi to trebali jednom tjedno.\u00a0

- Bolest toliko brzo napreduje toliko se brzo \u0161iri u populaciji da je za mene neprihvatljiv mjese\u010dni izvje\u0161taj - ka\u017ee Vrkljan dodaju\u0107i kako Vlada nastavlja ignorirati znanstvenike, lije\u010dnike i cijelu struku.\u00a0

- Sjetimo se onog\u00a0populisti\u010dkog\u00a0poziva da se lije\u010dnici jave u bolnice i da se uklju\u010de u borbu protiv Covida. A u isto vrijeme na Zavodu za zapo\u0161ljavanje imamo 1500 lije\u010dnika i medicinskih sestara i nitko ih nije pozvao da do\u0111u i da ih zaposle - istaknuo je.\u00a0

Ususret dolasku cjepiva, Vrkljan je naglasio kako je Njema\u010dka donijela odluku da su farmaceutske tvrtke du\u017ene\u00a0isplatiti od\u0161tetu\u00a0obiteljima pacijenata\u00a0koji unutar mjesec dana od primanja cjepiva umru\u00a0ili te\u0161ko obole.

- A na\u0161i su pacijenti vlastitom i o svom tro\u0161ku dokazivanja farmaceutskoj industriji da je to uzrok smrti. Neka\u00a0ta odluka Njema\u010dke bude putokaz Vladi ukoliko iskreno \u017eeli za\u0161tititi gra\u0111ane - poru\u010dio je.

Anka Mrak Tarita\u0161 (GLAS) stava je da Vlada mora odgovarati za katastrofalno upravljanje korona krizom. Hrvatska je,\u00a0ka\u017ee,\u00a0trenutno najgora EU \u010dlanica po broju slu\u010dajeva koronavirusa na milijun\u00a0stanovnika, \u010detvrta po broju smrtnih slu\u010dajeva i me\u0111u zadnjima po broju obavljenih testova.\u00a0

- \u017delimo da oni\u00a0koji su odgovorni za stanje u kojem se nalazimo, prvenstveno premijer Plenkovi\u0107 i ministar\u00a0zdravstva Bero\u0161, do\u0111u u Sabor i gra\u0111anima objasne za\u0161to ni\u0161ta nisu radili mjesecima\u00a0da pripreme zdravstveni sustav za jesen, iako su bili svjesni \u0161to nas \u010deka i na to svakodnevno\u00a0upozoravali gra\u0111ane s besmislenih svakodnevnih konferencija za medije - rekla je Mrak Tarita\u0161.

Interpelacijom tra\u017ei da Sabor Vladu obve\u017ee da \u0107e jednom mjese\u010dno\u00a0izvje\u0161tavati Sabor o pripremi i organizaciji sustava zdravstva, mjerama koje se provode i\u00a0planovima za predstoje\u0107e razdoblje. Mrak Tarita\u0161 podsje\u0107a da su na kolaps zdravstvenog



sustava\u00a0Vladu ve\u0107 neko vrijeme upozoravali zaposleni u bolni\u010dkom sustavu.

- Prosvjedi\u00a0zaposlenika, izvje\u0161taji o manjku organizacije i koordinacije, nedovoljno ljudi, opreme i lijekova\u00a0i gotovo svakodnevni vapaji stotina lije\u010dnika, sestara, tehni\u010dara i svih drugih koji rade u\u00a0bolnicama, medijski izvje\u0161taji o ledenim \u0161atorima ispred bolnica u kojim satima \u010dekaju pacijenti\u00a0s upalom plu\u0107a, jasno nam govore ono \u0161to mi tvrdimo u ovoj Interpelaciji, da Vlada nije\u00a0pripremila sustav i za to mora odgovarati - poru\u010dila je.

Upozorila je i da je gotovo potpuno zaustavljena zdravstvena za\u0161tita i lije\u010denje za sve koji nisu zara\u017eeni koronavirusom, kojima su mahom otkazivani i otkazuju se preventivni i dijagnosti\u010dki pregledi,\u00a0pa \u010dak i ozbiljni operativni zahvati.

- Ministar Bero\u0161, Sto\u017eer i premijer Plenkovi\u0107 neobja\u0161njivo,\u00a0ignoriraju sve apele i vapaje lije\u010dnika, epidemiologa i znanstvenika, ne vode\u0107i se\u00a0razumom, znano\u0161\u0107u, i interesom gra\u0111ana, nego i dalje politi\u010dkim interesima i napuhanim\u00a0egom - poru\u010dila je Mrak Tarita\u0161.\u00a0

Mo\u017eda pomoglo da stave na sebe vizir i\u00a0skafander, u\u0111u u intenzivnu i vide iz prve ruke kako izgledaju najte\u017ei slu\u010dajevi COVID-a i borba za njihov svaki udah, zaklju\u010dila je \u010delnica GLAS-a.\u00a0