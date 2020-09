- \u017delimo to napraviti da bude dobro i da Povjerenstvo mo\u017ee po\u010deti s radom. Znamo da \u0107emo biti izlo\u017eeni opstrukcijama vladaju\u0107ih, tako da se ne\u0107emo voditi time koliko \u0107e nam to vremena uzeti, nego da to bude \u0161to kvalitetnije - rekao je na pitanje kada bi zahtjev mogli uputiti u proceduru.\u00a0

Sve oporbene stranke, naglasio je, slo\u017eile se oko ove inicijative.\u00a0

- \u017delimo saznati kakav je bio utjecaj izvr\u0161ne vlasti, prvenstveno predsjednika Vlade i ministra, na DORH i policiju. Ali iz ove istrage koju planiramo provesti kroz saborsko istra\u017eno Povjerenstvo ne\u0107e biti izuzeti ni ostali akteri, ne mislimo nikoga \u0161tedjeti - poru\u010dio je Grmoja naglasiv\u0161i kako \u0107e ispitati sve.\u00a0

- Imamo izjave predsjednika, koji tvrdi tako\u0111er da je sve znao o istragama dok je on bio premijer i sve to \u017eelimo propitati - rekao je.

Bauk je istaknuo kako Klub SDP-a podr\u017eava da se utvrdi na koji na\u010din iz neovisnih institucija u javnost izlaze stvari koje ne bi trebale izlaziti.\u00a0

- To se ve\u0107 du\u017ee vrijeme doga\u0111a i mislim da je to jedna tema koja zaslu\u017euje tu vrstu pozornosti, i poslovni\u010dke i zakonske procedure, a to je istra\u017eno povjerenstvo. Kada se zavr\u0161i potreban materijal za upu\u0107ivanje i raspravu u Saboru, onda \u0107emo mo\u0107i re\u0107i ne\u0161to vi\u0161e - rekao je.\u00a0

Na pitanje \u0161to \u0107e biti predmet rada istra\u017enog Povjerenstva, Bauk poja\u0161njava da se generalno o radu DORH-a raspravlja kod podno\u0161enje godi\u0161njih izvje\u0161\u0107a.\u00a0

- Tako da \u0107emo sadr\u017eaj materijala koji \u0107e biti upu\u0107en kao prijedlog za osnivanje istra\u017enog povjerenstva utvrditi kada utvrdimo. Vjerojatno \u0107e i druge stranke imati neke ideje, a pitanje je koliko je po va\u017ee\u0107im zakonima mogu\u0107e osnovati istra\u017eno povjerenstvo na neku temu. Ima veliki broj stranaka, neke su na potpuno suprotnoj strani od nas, ali vjerujem da je svim u interesu da Hrvatska funkcionira kao normalna i pravna dr\u017eava pa \u0107e mo\u017eda neke stvari biti te\u017ee i osjetljivije dogovarati, mo\u017eda \u0107e se vagati svaka re\u010denica, ali mislim da \u0107e krajnji cilj, a to je normalno funkcioniranje pravne dr\u017eave, ipak biti ve\u0107i od razlika me\u0111u opozicijskim strankama - rekao je dodav\u0161i kako je SDP-ova motivacija za osnivanje Povjerenstva upravo \u017eelja za normalnim funkcioniranjem pravne dr\u017eave.

Od vladaju\u0107ih o\u010dekuje odgovornost da se, nakon \u0161to vide sadr\u017eaj rada Povjerenstva, o njemu o\u010dituju, a ne da ga u startu odbace.\u00a0

\u00a0-\u00a0Nemaju oni potrebe opstruirati, oni su ve\u0107ina. \u00a0Ako oni ne \u017eele to ne\u0107e bit, ali to onda ne\u0107e biti opstrukcija nego njihov jasan politi\u010dki stav. Malo mi je preoptimisti\u010dno o\u010dekivati da \u0107e oni pristati na ne\u0161to \u0161to nisu vidjeli, o\u010dekujem od njih da se o\u010dituju kad vide sadr\u017eaj , a ne da u startu odbace\u00a0- rekao je.