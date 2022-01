U unutrašnjosti će u subotu biti umjereno i pretežno oblačno, mjestimice sa susnježicom ili snijegom, prijepodne češćim u Slavoniji, a poslijepodne i navečer u gorskim predjelima, dok će na Jadranu biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Nakon jutarnjeg jugozapadnjaka zapuhat će slab i umjeren sjeverozapadnjak, u gorju sjeveroistočnjak. Na Jadranu vjetar umjeren do jak sjeverozapadni, još ujutro i ponovno navečer bura.

Najhladnije je jutros bilo u Otočcu, -8,8 Celzija, no tijekom dana se može na kopnu očekivati od 1 do 6 Celzija, na Jadranu i do 10.

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Zbog niskih temperatura tijekom jutra moguća je poledica na većini cesta u unutrašnjosti, a posebice na mostovima i nadvožnjacima. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez propisne zimske opreme.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obvezna je zimska oprema na cestama u Lici:

DC25 Korenica-Lički Osik;

DC42 Poljanak (g.ž.KA) - Poljanak (g.ž.LS) ;

DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje;

DC429 Selište Drežničko-Prijeboj;

LC59122 Šušanj-Ledenik; LC59123 Šušanj-Konjsko; na lokalnim i županijskim cestama na području Korenice i Donjeg Lapca te na

ŽC5217 Mazin-Bruvno (Zadarska županija).