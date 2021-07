Niz sudara na autocestama jutros je izazvao velike teškoće u prometu, izvijestio je HAK.

Kod čvora Ivanja Reka u Zagrebu došlo je do sudara na silasku s autoceste A4 na A3, a potom je došlo i do nesreće između čvora Okučani i čvora Novska na autocesti A3. No u sisačko-moslavačkoj policiji nemaju prijavljenu nesreću, pa se vjerojatno radilo samo o blažem sudaru.

Do sudara je došlo i na 60. kilometru autoceste A1 između čvorova Bosiljevo i Novigrad u smjeru Zagreba. Kako doznajemo od karlovačke policije, radilo se samo o materijalnoj šteti

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski zbog kiše koja bi trebala stati sredinom dana.