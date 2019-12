Oprezno, u opticaju su lažne novčanice od 50 i 100 eura!

PU virovitičko-podravska upozorava građane da su se na njihovom području unatrag dva mjeseca u opticaju lažne novčanice od 50 i 100 eura, koje su pojedini građani upotrebljavali kao prave.

U dva slučaja u ugostiteljskim objektima euri su mijenjani za kune, dok je jedan kupac osobnog automobila dao prodavatelju lažne eure. Spomenute lažne novčanice od 50 eura na sebi imaju s jedne i druge bočne strane ispisano sitnim štampanim slovima 'This is not legal, it is used for motion props' dok novčanice od 100 eura na sebi imaju s jedne bočne strane ispisano sitnim štampanim slovima 'souvenir production' te isto tako s obje strane imaju ispisano isti natpis na ćirilično-ruskom pismu.

S obzirom na pojavu lažnih novčanica, iz policije savjetuju građane da obrate pozornost na spomenute detalje prilikom kupoprodaje ili razmjene novčanica od 50 ili 100 eura kako ne bi prilikom transakcije bili oštećeni.