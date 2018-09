Oprost: Jedino će Grad Zadar obrisati sav dug siromašnima!

Uvodom u Finin očevidnik, vidjeli smo da Grad Zadar provodi ovrhe nad 894 građana zbog dugova. Ako se radi o socijalno ugroženima, otpisat ćemo im sve dugove, bez obzira na iznos.

Potvrdio nam je to pročelnik Upravnog odjela za financije u Zadru Ivan Mijolović. Posljednjih su se dana mnogi gradovi požurili i prihvatili Vladin prijedlog da jednokratno otpišu dugove građanima koji su u dugotrajnim blokadama te je za mnoge izvjesno da ih nikad neće podmiriti. Većina gradova postavila je limit na to kolike će dugove otpisati, no ne i Zadar, koji će najsiromašnijima otpisati baš sav iznos duga, bez obzira koliki je. Teoretski, ako je netko socijalno ugrožen te ima dug prema gradu i 50.000 kuna, Zadar će taj novac otpisati.

- Kriteriji za otpis dugova su da se radi o onima koji primaju socijalnu pomoć. Postoji i materijalni kriterij po kojem pojedinci smiju imati nekretninu u kojoj žive, ali ne i drugu nekretninu. Smiju imati i auto, ali koji nije skuplji od tri proračunske osnovice po članu obitelji - pojašnjava Mijolović.

Foto:

Proračunska osnovica je 3326 kuna, pa ispada da samac smije imati auto koji vrijedi tri puta toliko, odnosno nešto manje od 10.000 kn. Za svakog člana obitelji više, auto smije vrijediti još toliko. Vrijednost auta procijenit će prema listi vrijednosti automobila po kojoj se ravna Carinska uprava. Za sada su u Zadru primili svega nekoliko zahtjeva za otpis dugova.

I Zagrebački holding otpisuje dugove do 10.000 kuna glavnice i troškova, kao i pripadajuće kamate na taj iznos. Otpisivat će se računi za Čistoću, Vodoopskrbu i odvodnju te Gradsku plinaru. I dok u Zadru moraju podnijeti zahtjev da im se otpiše dug, u Zagrebu će to učiniti automatski onima koji su pod ovrhom zbog neplaćenih računa. Ako je dug veći od 10.000 kuna, tad će se dug otpisivati do tog iznosa, a obavijest o otpisu poslat će u roku od 60 dana od otpisa.

Doznajemo kako se niz gradova odlučio na otpise, i to različitih iznosa, kao što su Bjelovar, Rijeka, Pazin, Slavonski Brod... Kriteriji su vrlo različiti, tako u Splitu dužnik ne smije imati nekretninu, a u Zadru smije. U nekim gradovima treba podnijeti zahtjev za otpisom, drugdje ne, kao što je to u Zagrebu i Sl. Brodu.

A i rokovi za podnošenje zahtjeva se razlikuju od mjesta do mjesta, ali su obično 30 dana od odluke grada o otpisu. No za svaki grad treba provjeriti na njihovim internetskim stranicama kad su donijeli odluku i treba paziti na rokove do kojih se mogu podnositi zahtjevi za brisanjem dugova.

I neki teleoperateri pridružili su se ovom valu. HT i Iskon oprostit će 2500 kuna glavnice i troškove te pripadajuće kamate. Uvjet je da osoba prima socijalnu pomoć. Tele 2, pak, neće otpisivati dugove. U Optimi tek razmatraju mogućnost, a iz Vipneta su rekli kako su već 2015. otpisali 4,3 milijuna kuna dugova.

Tema: Hrvatska