'Optimist sam da ćemo u petak naći model za plaće u Uljaniku'

Uvjeren sam i optimist da ćemo u petak naći model za isplatu plaća za srpanj i kolovoz u Uljanik Grupi, izjavio je u ponedjeljak ministar gospodarstva Darko Horvat, ističući kako je namjera Vlade u ta dva mjeseca pronaći model kako na drugačiji način od dosadašnjih pristupiti restrukturiranju brodogradilišta.

"Uvjeren sam i optimist da ćemo naći model u petak", rekao je ministar Horvat gostujući u RTL-u Danas.

Napomenuo je kako je istekom 2017. proces restrukturiranja u riječkom 3. maju završen, te može započeti u pulskom Uljaniku, ali s jednom drugačijom namjenom, odnosno ne više da se brodogradilišta saniraju na teret poreznih obveznika, već da se nađe model unutar kojeg će i 3. maj i Uljanik postati profitabilni.

"Ono što želim jasno poručiti radnicima Uljanik grupe, ali i sveopćoj hrvatskoj javnosti je da Vlada u proteklih nekoliko dana, kolega Marić i ja uključivo i premijera, intenzivno radimo na pronalasku modaliteta na koji način, legitimno i sukladno hrvatskom zakonodavstvu, ali bez bilo kakve packe iz Bruxellesa, možemo osigurati plaće za barem dva mjeseca", poručio je Horvat.

Uljaniku i 3. maju do sada iz proračuna 14 milijardi kuna

Izvijestio je kako je do sada na teret poreznih obveznika Uljaniku i 3. maju kroz razne procese restrukturiranja i druge aktivnosti iz državnog proračuna izdvojeno čak oko 14 milijardi kuna.

Zadnja takva intervencija bila je u siječnju ove godine, kada je državnim jamstvom kroz dvije komercijalne banke dobiven kredit kojim se, kazao je, htjelo premostiti ovaj period te osigurati nekoliko plaća za radnike do trenutka kada bude gotov program restrukturiranja.

Nakon toga, dodao je ministar, Uprava Uljanik grupe dobila je mandat od Nadzornog odbora da pronađe strateškog partnera te se ona i odlučila za jednog strateškog partnera "u opticaju" pa su zajedno, uključivo i konzultanta kojega su odabrali, Vladi predložili modalitet restrukturiranja brodogradilišta Uljanik.

Hoće li Končar biti spasitelj Uljanika znat ćemo kad usvojimo plan restrukturiranja

Za izjavu vlasnika Brodotrogira Danka Končara kako bi, nakon odlaska Uprave, upravo on mogao biti pravi investitor koji bi spasio Uljanik, Horvat je rekao da su u Vladi razgovarali s Končarom, te je on izrazio jasan stav da do usvajanja programa restrukturiranja nema ni želju niti mogućnost pojaviti se kao financijer likvidnosti Uljanik grupe.

"Hoće li on biti biti pravi strateški partner koji će osigurati onaj gotovinski novac potreban za početak restrukturiranja, to ćemo znati tek u trenutku kada usvojimo plan restrukturiranja i kad od njega dobijemo onu realnu uplatu koja se od njega očekuje", istaknuo je ministar.

Upitan slaže li se s tvrdnjama kako je "požar" u Uljanik grupi ugašen, ali da se još ne zna kako i hoće li to brodogradilište graditi brodove, Horvat je odgovorio kako "požar u ovoj trenutku još uvijek nije ugašen".

"Slažem se sa svima onima koji kažu 'ne vjerujemo dok ne vidimo ili dok neke stvari ne sjednu na račun'. Naš je u Vladi prioritetni zadatak da za radnike Uljanik grupe osiguramo plaće za sedmi mjesec, pokušamo istim modalitetom osigurati plaće za osmi mjesec, a u ta dva mjeseca na jedan drugačiji način pristupimo restrukturiranju samog Uljanika, na način da taj modalitet porezne obveznike ne košta, već da i brodogradilišta Uljanik i 3. maj dobiju održivost, odnosno u svojim željama i namjerama postanu profitabilna trgovačka društva", zaključio je.