Optužen za pljačke i terorizam: Evo kako izgleda muškarac koji je imao manifest za likvidacije

Punih 13 godina trebalo je da Dražen Koštan sjedne na optuženičku klupu Županijskog suda u Šibeniku. On je, skupa sa suokrivljenicima, njih još trojicom, optužen za 9 pljački u kojima je utržio skoro milijun i pol kuna. No, prvooptuženom to nije jedini krimen, čeka ga i optužnica na Općinskom sudu i to za terorizam.