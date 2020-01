Optužen za silovanje: Pronašli Škarin DNK na obrubu haljine

Nisam počinio to za što me se tereti. Toj sam ženi samo pomagao jer je samohrana majka. Tog dana, 10. kolovoza 2019., dok smo radili u uredu, ona me tražila veću plaću. Rekao sam joj da joj ne mogu dati stimulaciju kao najboljoj djelatnici, zbog čega je bila revoltirana, kazao je u svojoj obrani Damir Škaro, bivši saborski zastupnik HDZ-a i bivši čelni čovjek Autokluba Siget kojeg je Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici lani u studenome optužilo za silovanje i spolno uznemiravanje.

Osim iskaza zaposlenica i žrtve koje su sudu rekle sve o Škarinom neprimjerenom ponašanju, bivšem čelniku Autokluba Siget u prilog ne idu ni materijalni dokazi.

Kako javlja Večernji list, Škarin DNK pronađen je na gornjem i donjem obrubu haljine te patentnom zatvaraču. Ženi koju je seksualno zlostavljao nakon toga je dijagnosticirana akutna posttraumatska reakcija na stres, zbog čega je na bolovanju. Sve što je proživjela tog dana ispričala je na sudu putem videolinka.

- Desnom rukom primio me oko struka, nabio na sebe, lijevu ruku mi je gurnuo u prsa... Uspjela sam se u jednom trenutku otrgnuti i rekla sam mu da stane, no on me nabio na sebe, zavukao mi ruku ispod haljine... Molila sam ga da stane, a on mi je govorio da mi može raditi što hoće, da će me baciti na krevet koji je bio u sobi te da će me silovati. Gurnuo mi je prste u spolovilo. Nisam se mogla osloboditi, klizila sam prema dolje, a što sam dublje klizila, on me je jače stiskao i napadao. Molila sam ga da stane, no nije. Ne znam na koji sam se način oslobodila i rekla mu da odlazim. Krenula sam prema izlazu, a on mi je ponovo prišao s leđa. Bojala sam se da me ponovo ne napadne, a on je rekao da sjednem na kauč. Pitao me može li mi se ispričati, a ja sam rekla da isprike za to nema - svjedočila je.

Ispričala je i kako je njezina doktorica sve prijavila policiji te da ju je Škaro i ranije znao primiti za stražnjicu, staviti mi ruku na koljeno te joj govorio da je frigidna.