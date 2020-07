Optužena šestorica krijumčara

<p>Optužnica je podignuta protiv 33-godišnjaka, 39-godišnjaka, 41-godišnjaka, 36-godišnjaka, 62-godišnjaka i 42-godišnjaka koje se tereti da su od siječnja 2018. do siječnja ove godine u zemljama Europske unije i Južne Amerike, zajedno s još sedmoricom slovenskih državljana, nabavljali velike količine kokaina, heroina, amfetamina, ecstasyja i marihuana namijenjene prodaji na ilegalnom tržištu u Hrvatskoj i Sloveniji.</p><p>Šestoricu okrivljenika tužiteljstvo tereti da su se u više zemalja, uključujući Hrvatsku, sastajali s potencijalnim prodavačima i kupcima radi dogovaranja kontinuiranog prevoženja droge u Sloveniju gdje su organizirali i nadzirali proizvodnju. Uz to, tereti ih se za uspostavu više skladišta za čuvanje droge odakle su distribuirali drogu u Austriju, Bosni i Hercegovinu te Hrvatsku.</p><p>Prvookrivljenog 33-godišnjaka i drugookrivljenog 35-godišnjaka se tereti da su organizirali krijumčarenje droge iz Južne Amerike pomorskim putem.</p><p>Uskok je precizirao da su na taj način prodali najmanje četiri kilograma amfetamina za 10.000 eura, 50 grama heroina za 1750 eura, 1250 grama kokaina za 43.750 eura te najmanje 9440 tableta ecstasyja za 12.450 eura. Time su, precizirao je Uskok, zaradili najmanje 68.000 eura koje su međusobno podijelili sukladno ulogama. </p><p>Uskok je dodao da 36-godišnjaka i 42-godišnjaka tereti da su od ožujka 2018. do kolovoza 2019. na području Hrvatske i Austrije prodavali marihuanu. Dvojica okrivljenika su pritom u zajedničko djelovanje povezali više osoba, nadodao je Uskok.</p><p>U optužnici je predloženo produljenje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.</p>