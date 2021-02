Hvala gospođo, godinu dana sam unutra, rekao je optuženi ( ime mu ne objavljujemo jer je lani bio mlađi punoljetnik) plačući od sreće nakon što je nepravomoćno oslobođen na sudu u Zagrebu da je lani silovao također mlađu punoljetnicu.

Terete ga da je 9. veljače 2020. godine vozeći se s djevojkom u osobnom automobili skrenuo s ceste na dionici između Nove Gradiške i Popovače i zatražio od nje da imaju spolni odnos. Ona je to odbila i, tvrdi tužiteljstvo, istrčala iz auta i potrčala prema šumi. On je je dostigao i bacio na tlo i vratio u auto. Potom su nastavili vožnju do Zagreba gdje ju je, navodno, tijekom noći u kući člana svoje obitelji više puta silovao. Sud je odbio optužbu da joj je 11. veljače 2020. nazivao i prijetio da će ju ubiti iz pištolja ako obavijesti policiju.

- Nije sa sigurnošću dokazano da ste je silovali. Njezin iskaz je bio konfuzan, nije bio životan te je bio neuvjerljiv. Također ona se čula s ujakom kojem je rekla da je sve u redu. Za tragove na vratu, za koje je ona rekla da su od gušenja, a vi da su "ljubavni ugrizi" vještak je ustvrdio da su mogli nastati i na jedan i drugi način. Sud mora biti siguran kad osuđuje okrivljenog. Nismo sigurni da se to dogodilo na način na koji je navedeno u optužnici - obrazložila je nepravomoćnu presudu sutkinja.