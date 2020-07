Optužnica za Dedićevo ubojstvo nije potvrđena, tražili su da se izdvoji ključni dokaz protiv Base

Obrana optuženog Tomislava Viktora Base traži da se kao nezakonit dokaz izdvoji nalog za vještačenje kojim je zatražena usporedba Basina DNK profila s profilom nepoznatog počinitelja

<p>Županijski sud u Zagrebu u utorak je odlučivao o osnovanosti optužnice protiv Tomislava Viktora Base (50) za ubojstvo vlasnika Prodei banke Ibrahima Dedića iz 1999. godine. Optužnica nije potvrđena jer je Basina obrana tražila izdvajanje određenih dokaza kao nezakonitih. Sud je to odbio, no obrana ima pravo žalbe na rješenje.</p><p>To znači da će o osnovanosti optužnice ponovno odlučivati nakon što Vrhovni sud prihvati ili odbije žalbu obrane. Kako neslužbeno doznajemo, zatraženo je izdvajanje naloga za vještačenje koji je navodno doveo do krunskog dokaza protiv Base. Riječ je o biološkom vještačenju kojim je zatražena usporedba DNK profila osumnjičenog Base s tragovima krvi nepoznatog počinitelja.</p><p>Tomislav Viktor Basa još se nalazi u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bijega. Naime, Basa uz hrvatsko ima i nizozemsko i švicarsko državljanstvo. Ranije je ponudio milijun kuna jamčevine kako bi mu se omogućilo da se brani sa slobode, no sud je to odbio.</p><p>Zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo u lipnju je podiglo optužnicu protiv Base tereteći ga za ubojstvo bankara Dedića, <br/> Bivšeg vojnika sumnjiče da je 3. srpnja 1999. godine sukladno prethodnom dogovoru s još jednim nepoznatim počiniteljem došao na adresu Ivekovićeva 17 gdje je Dedić živio. </p><p>Kad se oko 22.30 sati vratio kući, dvojica su ga dočekala u haustoru i zapucala iz automatskog oružja. Izrešetali su ga te mu nanijeli brojne strijelne ozljede glave i tijela uslijed kojih je preminuo. U toj unakrsnoj vatri jedan od počinitelja je ranjen te je ostavio krvavi trag na mjestu događaja. Upravo taj trag navodno povezuje Basu sa zločinom.</p><p><br/> Basu je policija uhitila 30. siječnja ove godine. Nakon uhićenja pojasnili su da su čekali nekoliko godina da Basa iz inozemstva dođe u Hrvatsku kako bi potvrdili svoju sumnju da je na zagrebačkoj Peščenici ubio bankara Dedića. Uhitili su ga nekoliko dana nakon što je u Hrvatsku došao u posjet rodbini.<br/> U istrazi se branio šutnjom. Njegovi poznanici tvrde da je svake godine dolazio u Hrvatsku, i da je laž da policiji nije bio dostupan.</p><p>Uvjereni su da je Tomislav "Pedro koji bi trebao visjeti", tj. odgovarati za nerad policije i pravosudnih organa.<br/> - Ako imaju jake dokaze da je on to zaista počinio u redu, čestitam im. Ali ne bih volio da netko nevin leži u zatvoru zato što je netko rekao da slučaj mora biti riješen - kazao nam je tad Alen Dedić, sin ubijenog Ibrahima Dedića.</p><p>Ukazao je i na činjenicu da su ubojicu uhitili nekoliko mjeseci nakon što mu je odbijena tužba protiv Republike Hrvatske, koju smatra odgovornom jer nije spriječila Ibrahimovu smrt.</p><p>- Sad se pokazuje ono što sam ja cijelo vrijeme govorio, a to je da njegovo ubojstvo nije povezano s krim miljeom - smatra Alen Dedić.</p><p> </p>