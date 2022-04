Orban osudio masakr u Buči i pozvao na neovisnu istragu

Očigledno je da mađarski premijer Viktor Orban osuđuje masakr počinjen u ukrajinskoj Buči, rekao je u subotu njegov šef za medije.

Mađarska će na svaki mogući način poduprijeti međunarodnu istragu s ciljem identificiranja počinitelja tog krvoprolića, rekao je u subotu Bertalan Havasi.

Orban je u srijedu na međunarodnoj konferenciji za novinare jasno dao do znanja da je "ovo rat koji je započela Rusija napadom na Ukrajinu, a to je agresija" te je dodao da je to stajalište Europske unije "koji dijeli i Mađarska".

- Premijer je pozvao na neovisnu i nepristranu istragu zločina, kazavši da se civili moraju zaštititi i da se nasilje nad njima mora najoštrije osuditi - rekao je Havasi.

Jaroslaw Kaczynski, čelnik poljske vladajuće stranke Pravo i pravda (PiS), u petak je kritizirao Orbana zbog izostale osude Rusije za zločine počinjene u Buči.

