'Orban svaki dan nekog mrzi, borit ću se protiv predrasuda'

Mađarsku u posljednje vrijeme pamte po oštroj anti-imigracijskoj politici, a imidž svoje zemlje želi promijeniti Olivio Kocsis-Cake, crnac u tamošnjem parlamentu.

Član oporbene stranke Parbeszed (Dijalog) prisegnuo je prošli tjedan kao zastupnik zamijenivši na toj poziciji svog kolegu koji je odstupio.

- Tijekom 1990-ih bilo je jako opasno. Puno puta su me na ulici napadali skinheadsi. No, sada je to prošlost, ponekad me samo na ulici čudno pogledaju i to je to, rekao je Kocsis-Cake.

Njegova stranka u parlamentu ima pet mjesta, a surađuju sa Socijalistima pa njihov blok zajedno ima 20 zastupnika. Većinu mjesta, njih 133, zauzima Orbanov Fidesz, a slijedi ultra-nacionalistički Jobbik s 26 mjesta.

- Orban i njegovi suradnici svaki dan nađu nekog novog koga treba mrziti. Bruxelles, Soros, izbjeglice, beskućnici, Romi...Posljednjih godina Fidesz je poveo kampanju mržnje. Želim uništiti predrasude i boriti se protiv stereotipa koje su, kad je riječ o migrantima, vladajući usadili mađarskom društvu, rekao je Kocsis-Cake.

Olivio je rođen 1980. godine. Majka mu je Mađarica, a otac useljenik iz Gvineje-Bisau koji je u Mađarsku došao kao student, 1976. godine. Olivio se rodio i odrastao u Budimpešti. Na tamošnjem sveučilištu završio je povijest i sociologiju.

U politiku je ušao prije pet godina, a kaže da ga Orbanov Fidesz ne napada zbog boje kože već zbog navodnih veza s Georgeom Sorosom, čovjekom kojeg Orban smatra svojim najvećim neprijateljem, piše BBC.

- To je tipično, tko se god ne slaže s njihovom politikom, odmah ga proglase Sorosovim agentom. Njegova zaklada mene nije financirala. Oporbene političare ovdje kritiziraju zbog raznih stvari, kaže Kocsis-Cake.