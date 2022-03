Orbanovi birači slave mađarsku 'neutralnost' oko rata u Ukrajini

U nedjelju mađarskog suverenista Viktora Orbana očekuju tijesni parlamentarni izbori jer prvi put oporba izlazi sa zajedničkim kandidatom, ali stanovnici Kisvarde ne dvoje nimalo.

"Zašto bismo glasali za oporbu koja želi mlade poput moga unuka poslati na bojište? To nije naš rat", objašnjava 68-godišnja Ilona dopisniku AFP-a.

"Očuvajmo konzervativce Fidesza na vlasti", dodaje umirovljenica i odbija navesti svoje puno ime "u strahu od ljevičara".

Ubrzo nakon ruske invazije na Ukrajinu, mediji naklonjeni Orbanu počeli su slati upozorenja protiv vođe oporbe tvrdeći da bi on bio spreman poslati mađarske vojnike u rat.

Zajednički oporbeni kandidat za premijera je neovisni Peter Marki-Zay, gradonačelnik Hodmezovasarhelyija, gradića na jugu Mađarske.

On ističe da je riječ o "iskrivljenim optužbama", no šteta je već počinjena pa je Marki-Zayeva čvrsta podrška NATO-u nazvana "opasnom".

Ta je riječ osvanula crvenim tiskanim slovima na plakatima diljem Ukrajine uz fotografiju kandidata mrkog izraza lica.

Viktor Orban koji se zadnjih godina približio Vladimiru Putinu, osudio je ruski napad, ali izbjegao je osobno kritizirati ruskog predsjednika.

Orban k tomu odbija dopustiti slanje oružja za Ukrajinu preko mađarskog teritorija tvrdeći da je to dobro "za sigurnost" Mađara.

Porezni dar

Orbanova strategija urodila je plodom u Kisvardi, graničnoj općini od 16.000 stanovnika koja je vidjela bijeg tisuća Ukrajinaca od sukoba.

"Mladi ne žele bezrazložno biti umiješani u taj rat", kaže Rajmund Olah (18), na glavnom trgu gdje je u društvu svojih vršnjaka iz velike zajednice Roma.

"Mi ćemo glasati za Fidesz!", kaže njegov prijatelj David Vadasz koji prvi put glasa i ne dvoji uopće čije će ime zaokružiti.

U toj skupini većina je sudjelovala u programima "javnih radova" koje je Viktor Orban uveo 2010., kada je ponovno preuzeo premijersku dužnost.

Radovima upravljaju lokalne zajednice, a financira ih država i najčešće je to rad za opće dobro poput pomaganja u bolnici ili školi, čišćenja ulica i uređivanja zelenih površina.

Mađarski premijer usporedno je sasjekao naknade za nezaposlenost i hvali se da je stvorio radna mjesta no neki, a to uključuje i stanovnike Kisvarde, žale se da to nisu valjana radna mjesta.

"To nije stvaran posao i najčešće ne vodi zaposlenju na neodređeno", komentira Marika Jonas.

Ta 55-godišnja poduzetnica inače hvali mjere kojima je Orban pomogao obiteljima poput smanjenja poreza i obnove parkova i dječjih vrtića te pronatalitetnu državnu politiku. Tematski parkovi procvjetali su u toj regiji zahvaljujući sredstvima iz europskih fondova.

Jonas je puna hvale za lokalnog gradskog vijećnika Miklosa Sesztaka čijim je posterima oblijepljen grad.

Propaganda

Sesztaka, koji nije odgovorio agenciji France presse na zahtjev za intervju, građani hvale jer je obnovio gradski stadion u čemu ga je podržao nogometni fan Orban. Čak je i lokalni nogometni klub ušao u prvu ligu.

"Ovdje su se stvari zaista poboljšale, pa nema razloga da mijenjamo momčad (na vlasti)", smatra Katalin Poncsak (62), vlasnica obiteljske slastičarnice.

Ipak postoje i birači zabrinuti zbog korupcije vlasti, na što upozorava i Europska unija.

"Kada pitamo ljude iz Fidesza kamo ide novac iz EU-a, nelagodno im je i ne znaju odgovoriti", kaže Robert Raduly (22), zabrinut zbog galopirajuće inflacije.

Raduly je još neodlučan za koga će glasati u nedjelju no ne voli Fideszovu "propagandu ni način na koji govor Petera Marki-Zaya prekinu nakon deset sekundi ni ispiranje mozga putem televizije i interneta".

"Mnogi su loše informirani i zbog toga Viktor Orban ostaje na vlasti", rekao je 72-godišnji umirovljenik Imruska.

Svoje pravo ime ne želi reći za što nudi i objašnjenje: "Prestar sam da bih si stvorio nevolje".

Ankete

Prema anketama provedenima krajem ožujka Fidesz je i dalje u vodstvu, prenosi mađarska novinska agencija MTI.

Ispitivanje koje je provela agencija Median, a u srijedu objavio portal Hvg.hu pokazuje da bi Fidesz u nedjelju trebao dobiti 40 posto glasova, što je porast od jednog postotnog boda u donosu na kraj veljače.

Oporbeni savez šest stranaka dobio bi 32 posto, a neodlučnih je oko 20 posto birača.

U anketi koju je proveo Zavecz Research od 21. do 27. ožujka i objavio kasno u utorak, stranka Fidesz dobiva 39 posto glasova, a oporbeni savez 36.

Orbanu se prvi put na izborima suprotstavlja ujedinjena oporba otkako je preuzeo dužnost 2010.

Median navodi da 37 posto Fideszovih birača vjeruje da je ruska invazija Ukrajine neopravdana.

U cjelokupnoj populaciji takvo mišljenje ima 55 posto birača.

