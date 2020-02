Maras: 'Dosta nam je muljaža, trgovine, HDZ-a i Bandića'

Prvi radni dan novog radnog tjedna u Saboru, kao i svake srijede, zastupnici su započeli osvrtanjem na aktualne probleme i teme.

U jeku epidemije koronavirusa, od kojeg sve više ljudi diljem svijeta obolijeva, lider Suverenista Hrvoje Zekanović upitao je s govornice jesmo li mi spremni ukoliko se bolesnici pojave i kod nas.

- Ne želim širiti paniku, ali upitat ću predsjednika Vlade i ministra zdravstva ministra jesmo li spremni za moguću epidemiju. Danas je zaraženo gotovo 25.000 ljudi, prije samo tjedan dana broj je bio četiri puta manji, trend porasta je 15 posto dnevno. Umrlo ih je 493, brojka će svakih 20 dana biti 10 puta veća - istaknuo je dodavši kako je jutros prije dolaska na sjednicu htio u ljekarni kupiti masku za lice kako bi je prezentirao u Saboru, ali je nije imao gdje kupiti.

Ukazao je na činjenicu da 25 do 30 posto bolesnika završi na respiratoru.

- Koliko Hrvatska ima respiratora? Jedna Indija, koja nema toliko oboljelih, zabranila je izvoz medicinske opreme i panično nabavlja tisuće respiratora. Ponovno ću upitati - jesmo li spremni - poručio je Zekanović.

Nezavisni zastupnik Vlaho Orepić, bivši mostovac i ministar unutarnjih poslova, osvrnuo se na slučaj bivšeg zamjenika ravnatelja policije Josipa Ćelića, koji je uhvaćen u prebrzoj vožnji u naseljenom mjestu, a kojeg je Prekršajni sud u Zadru oslobodio krivnje.

Podsjetimo, Ćelić je u ožujku prošle godine u naseljenom mjestu osobnim autom vozio 166 kilometara na sat, a kad je snimka u listopadu procurila u medije dao je ostavku na mjesto zamjenika ravnatelja. Kasnije je tvrdio kako je bio na tajnom zadatku te da je njegov šef, ravnatelj Nikola Milina, to znao. Iako Milina poručuje da on nije imao saznanja da je Ćelić na ikakvom zadatku, Prekršajni sud u Zadru ipak je donio oslobađajuću presudu. Orepić je oštro osudio takvo ponašanje Ćelića, ali i suda.

- On je osobnim vozilom, ne službenim, vozio kroz naseljeno mjesto 166 kilometara na sat, 100 više od dopuštenog. To nije sankcionirano i prema toj osobi se ne ponaša jednako kao prema svim ostalim djelatnicima koji bi momentalno dobili otkaz. Na Prekršajnom sudu u Zadru oslobođen je jer je, kao, bio na tajnom zadatku. Zakon na koji se pozivaju odnosi se na službena vozila, a da stvar bude gora, glavni ravnatelj ne zna da je on bio na tajnom zadatku - istaknuo je dodavši kako ga žalosti što je ovakva bahatost prešla sve moguće granice.

- Ovo je nevjerojatan primjer pogodovanja. Očekujem da glavni državni odvjetnik posegne za izvanrednim pravnim lijekom. Moramo vratiti ovaj slučaj na početak. Ako ga ne vratimo na početak, onda ovaj ministar unutarnjih poslova, ovaj ravnatelj policije i ova sutkinja Prekršajnog suda u Zadru ne mogu biti na tim funkcijama jer su sramota za ovu državu. Dotakli smo dno - poručio je bivši ministar policije.

HDZ-ov Branko Bačić javio se za povredu Poslovnika zbog vrijeđanja.

- Nedopustivo je ovdje u Saboru ministra, ravnatelja i sutkinju nazvati sramotom za državu, to je ispod razine komunikacije - poručio je.

No, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je kako Orepić nije povrijedio Poslovnik.

- Tim više što sam ujutro pročitao odluku Ustavnog suda vezano uz korištenje izraza idiot. Ne bih se usudio ići iznad onoga što je Ustavni sud preporučio svima nama i amnestiram kolegu Orepića. A poruka svima vama je govorite što želite - poručio je Jandroković misleći na presudu Ustavnog suda prema kojoj je Hrvoje Hitrec kažnjen sa 10.000 kuna zbog počinjenja kaznenog djela protiv časti i ugleda jer je bivšem hrvatskom predsjedniku Stipi Mesiću poručio da je idiot.

SDP-ov Gordan Maras osvrnuo se na prosvjed protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i naglasio kako samo HDZ održava na životu u Gradu Zagrebu.

- Građani su izrazili nezadovoljstvo Bandićem i HDZ-om, koji ga svesrdno tri godine podržava zbog toga što Bandić kontrauslugom u Saboru vraća Plenkoviću preko žetončića mir do kraja mandata . Ali građani više nemaju strpljenja, ni volje ni želje gledatu tu vrstu trgovine, bahatost, lopovluk, netransparentnost - istaknuo je.

Naglasio je kako se izmjenama GUP-a, o kojima će se sutra raspravljati u Gradskoj skupštini, sprema otimačina zemlje.

- Tražim da HDZ konačno jedan dan prije te Skupštine kaže što će napraviti jer bez podrške HDZ-a nema ni GUP-a, bez HDZ-ovog držanja štange Bandiću nema ni pljačkanja prostora u Zagrebu - poručio je.

Ponovio je kako će SDP uputiti prijedlog za opoziv gradonačelnika Bandića.

- Ukoliko HDZ misli da on dobro upravlja Zagrebom, neće podržati taj opoziv i moguće je da će zbog sitnih interesa HDZ i dalje ustrajati na održavanju Bandića na životu. Ali nakon toga će onda SDP uputiti građanima da svojim potpisom pokrenu postupak referendum za opoziv. Dosta nam je sitnih muljaža, trgovina, HDZ-a i Bandića - poručio je.

I Damjan Vucelić iz Živog zida opleo je po Bandiću, ali i HDZ-ovcima.

- Dvadeset godina u Zagrebu odvija se kriminal, pogodovanja, zapošljavanja podobnih i krađa proračunskog novca. Bandić vam je je bio dobar dok je zagrebačkim novcem kupovao zastupnike u Saboru, održavao vas HDZ-ovce na vlasti i Plenkovića i njegove korumpirane ministre na životu. Sada kada su izbori pred vratima dajete zeleno svijetlo za Bandićev odstrijel - poručio je istaknuvši niz najnovijih Bandićevih grijeha - izmjene GUP-a, projekt sljemenske žičare, problem pročistača, nečistog zraka, Advent....

- Lista Bandićevih zlodjela je duga, kao što se nadamo da će biti njegova zatvorska kazna - poručio je Vucelić.

HDZ-ov Branko Bačić podsjetio je na raskol u Živom zidu poručivši kako se "Živi zid raspao zbog jedne plaće zastupnika u Europskom parlamentu".

- Svo njihovo zalaganje za malog čovjeka i briga za građane je pala u vodu - rekao je Bačić

Čelnik Demokrata, Mirando Mrsić, osvrnuo se na stanje u zdravstvu naglasivši kako je sustav pred kolapsom. Kao glavni problem istaknuo je činjenicu da je Hrvatska prva po smrtnosti od karcinoma.

- Hrvatski koronavirus je rak. Jasno treba reći da o tome ne pričamo dovoljno i da vladajući zatvaraju oči na to. Liječenje nas puno više košta nego prevencija, a većina ljudi u Hrvatskoj je rak otkrila slučajnim odlaskom liječniku. Treba promijeniti način liječenja raka. Donosi se Nacionalni plan za borbu protiv raka, ali ako taj plan neće slijediti i financijska sredstva, on će ostat samo mrtvo slovo na papiru - naglasio je istaknuvši kako se druge zemlje bore prevencijom, dok se kod nas samo gura privatizacija zdravstva.

- To je politika HDZ-a i ove Vlade - istaknuo je.

Naveo je i dug u zdravstvenom sustavu od 9,4 milijarde kuna, duge liste čekanja, deficit u bolnicama, prevelik zdravstveni trošak...

Goran Beus Richembergh (GLAS) istaknuo je kako je 2020. izgubljena godina.

- Od svih krupnih problema koje građani stavljaju na popis, kao što su korupcija, socijalna nesigurnost, mi u ovoj godini nećemo riješiti ni jedan problem. Ne samo da je izborna godina, nego će Vlada biti koncentirana isključivo na poslove koji su više-manje tehnički oko predsjedanja EU. Osim toga, bit ćemo taoci i unutarstranačkih izbora u HDZ-u - poručio je osvrnuvši se i na probleme u zdravstvu i novog ministra Vilija Beroša.

- Nema nikakve sumnje da je odlazak ministra zdravstva Kujundžića pokazao da u tri godine mandata u njegovu resoru nije riješen ni jedan relevantan problem, a novi ministar niti ima vremena, snage ni političku potporu Vlade. Ova godina, nažalost, je izgubljena za Hrvatsku, a svi negativni trendovi, od odlaska mladih do pada povjerenja u institucije, se pogoršavaju iz dana u dan - poručio je.